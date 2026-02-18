Mevlitte gıda zehirlenmesi: 22 kişi hastaneye kaldırıldı

Amasya Şeyhcui Mahallesi’ndeki bir apartmanda yeni doğan bir bebek için okutulan mevlit programı kabusa dönüştü. İkram edilen tavuklu pilavı tüketen bazı davetliler rahatsızlanarak hastanelik oldu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran sayısının giderek artması üzerine polis ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından olayın yaşandığı adreste inceleme yapılan incelemede zehirlenmeye neden olduğu değerlendirilen yemekten numune alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

AMASYA VALİLİĞİ: HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Amasya Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Bir aile tarafından gerçekleştirilen Mevlid-i Şerif programında ikram edilen tavuklu pilavdan etkilendiği öngörülen, an itibariyle 22 vatandaşımız acil servisimize başvurmuştur. İlgili vatandaşlarımızın genel durumları iyi olup, hayati tehlikeleri bulunmamakta ve tıbbi takip ve tedavileri de yapılmaktadır. Konuyla ilgili adli ve idari inceleme süreci başlatılmıştır. Olaydan etkilenen vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz" denildi.

Kızı ve torunlarının yedikleri yemekten etkilenerek hastaneye kaldırıldığını belirten Selahattin Zengin adli vatandaş, tedavilerinin devam ettiğini söyledi.