Arnavutköy'de mevlit pilavı ikram edilen 17 kişi hastanelik oldu

İstanbul Arnavutköy'de bir evde okutulan mevlitte ikram edilen tavuklu pilavdan 17 kişi zehirlendi.

TAVUK PİLAVI YİYEN 17 KİŞİ FENALAŞTI

Arnavutköy'ün Anadolu Mahallesi’nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, bir evde okunan mevlidin ardından ikram edilen tavuklu pilavı tüketen bazı davetlilerin rahatsızlanması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA AMBULANS GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine adrese çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından fenalaşan vatandaşları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

İlk belirlemelere göre 17 kişinin rahatsızlandığı, hastaneye kaldırılan vatandaşlardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

MEVLİT PİLAVINDAN NUMUNE ALINDI

Polis ekipleri olayın yaşandığı adreste inceleme yaparken, zehirlenmeye neden olduğu değerlendirilen yemekten numune alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.