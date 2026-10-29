TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 14:38
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 14:41

Yağışlı hava kazayı da beraberinde getirdi! 5 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yağışlı hava kazaya neden oldu. 5 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Yağışlı hava kazayı da beraberinde getirdi! 5 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 14:38
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 14:41

'nın ilçesinde yağışlı hava trafik kazasını da beraberinde getirdi. Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine çarptı.

Yağışlı hava kazayı da beraberinde getirdi! 5 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada 5 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, araçlarda sıkışan ve yaralanan vatandaşlara müdahale etti.

Yağışlı hava kazayı da beraberinde getirdi! 5 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Yapılan çalışmalar sonucunda araçlardan çıkarılan 5 yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

TRAFİK BİR SÜRE AKSADI

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şırnak'ta feci kaza! Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Hasan Sözbilir'den kritik deprem açıklaması: Tehlikeli 4 fayı açıkladı
ETİKETLER
#bursa
#Trafik Kazası
#Osmangazi
#11 Eylül Bulvarı
#Küçükbalıklı Mahallesi
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.