Kocadere köyünde komşu oldukları öğrenilen 65 yaşındaki İlhan D. ile 60 yaşındaki Özcan Özdiler arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tartışmanın üzerine kahvehaneden ayrılan İlhan D, evine girmek isteyen komşusu Özdiler'e tabancayla ateş açtı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HABERİN ÖZETİ Yalova'da komşu dehşeti! İkisi birden mezara girdi Kocadere köyünde komşu olan iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti, diğer kişi ise intihar etti. 65 yaşındaki İlhan D. ile 60 yaşındaki Özcan Özdiler arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tartışmanın ardından İlhan D., evine girmek isteyen Özcan Özdiler'e tabancayla ateş açtı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Özcan Özdiler yaşamını yitirdi. Jandarma ekiplerini fark eden İlhan D., aynı silahla intihar etti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, vücuduna 4 kurşun isabet eden Özdiler'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Zanlının ise kendisini yakalamak için bölgeye gelen jandarma ekiplerini fark edince aynı silahla intihar ettiği belirlendi. Özdiler ile İlhan D'nin cenazeleri, otopsi işlemleri için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.