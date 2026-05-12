Yalova'da komşu dehşeti! İkisi birden mezara girdi

Kocadere köyünde komşu oldukları öğrenilen 65 yaşındaki İlhan D. ile 60 yaşındaki Özcan Özdiler arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tartışmanın üzerine kahvehaneden ayrılan İlhan D, evine girmek isteyen komşusu Özdiler'e tabancayla ateş açtı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, vücuduna 4 kurşun isabet eden Özdiler'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Zanlının ise kendisini yakalamak için bölgeye gelen jandarma ekiplerini fark edince aynı silahla intihar ettiği belirlendi. Özdiler ile İlhan D'nin cenazeleri, otopsi işlemleri için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.