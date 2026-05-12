Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Hürmüz krizi Türk boğazlarının önemini artırdı: 4 ayda tam 26 bin gemi geçti!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kılavuz Kaptanlar Haftası vesilesiyle yazılı açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, “2026 yılının ilk 4 ayında boğazlardaki gemi hareketliliği İstanbul'da 12 bin 565 ve Çanakkale'de 13 bin 649 olmak üzere toplamda 26 bin 214’e ulaşırken bu gemilere 15 bin 639 adet kılavuzluk hizmeti verildi” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kılavuz Kaptanlar Haftası vesilesiyle yazılı açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının dünya deniz ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olmayı sürdürdüğünü belirtti. Uraloğlu ayrıca, Hürmüz Boğazı'nda süregelen krizin de Türk Boğazlarının önemini daha da artırdığını kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kılavuz Kaptanlar Haftası vesilesiyle yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin Türk Boğazlarının önemini artırdığını ve 2026'nın ilk 4 ayında İstanbul ve Çanakkale boğazlarından toplam 26 bin 214 gemi geçtiğini belirtti.
2026 yılının ilk 4 ayında İstanbul Boğazı'ndan 12 bin 565, Çanakkale Boğazı'ndan ise 13 bin 649 gemi geçiş yaptı.
Bu dönemde İstanbul Boğazı'nda geçen 12 bin 565 geminin 7 bin 949'una, Çanakkale Boğazı'nda geçen 13 bin 649 geminin ise 7 bin 690'una kılavuzluk hizmeti verildi.
Toplamda 2026'nın ilk dört ayında boğazlardan 26 bin 214 gemi geçerken 15 bin 639 kılavuzluk hizmeti sunuldu.
İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçen gemi türleri arasında en çok genel kargo gemileri yer aldı.
Bu dönemde İstanbul Boğazı'ndan 4 bin 416, Çanakkale Boğazı'ndan ise 4 bin 77 genel kargo gemisi geçiş yaptı.
Genel kargo gemilerini tankerler takip etti; İstanbul Boğazı'ndan 2 bin 961, Çanakkale Boğazı'ndan 3 bin 175 tanker geçti.
İSTANBUL BOĞAZI’NDAN 12 BİN 565, ÇANAKKALE BOĞAZI’NDAN 13 BİN 649 GEMİ GEÇTİ

İstanbul ve Çanakkale boğazlarında gerçekleşen kılavuzluk hizmeti verilerini de paylaşan Bakan Uraloğlu, “2026 yılının ilk 4 ayında ’ndan geçiş yapan 12 bin 565 geminin yüzde 63,3 ünü oluşturan 7 bin 949 gemiye kılavuzluk hizmeti verdik. ’ndan geçiş yapan 13 bin 649 geminin ise yüzde 56,3’ü yani 7 bin 690 gemi kılavuz kaptanlarımız tarafından yönetildi. Böylece 2026’nın ilk dört ayında boğazlardaki gemi hareketliliği 26 bin 214’e ulaşırken 15 bin 639 kılavuzluk hizmeti verildi.” ifadelerini kullandı.

EN ÇOK GENEL KARGO GEMİLERİ KULLANDI

Bakan Uraloğlu, Ocak-Nisan döneminde İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçen gemi türlerine ilişkin de bilgi verdi. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Dört ayda hem İstanbul hem de Çanakkale boğazlarını en çok genel kargo gemileri kullandı. Bu dönemde, İstanbul Boğazı’ndan 4 bin 416, Çanakkale Boğazı’ndan ise 4 bin 77 genel kargo gemisi geçiş yaptı. Söz konusu dönemde genel kargo gemilerini, tankerler takip etti. İstanbul Boğazı’ndan 2 bin 961, Çanakkale Boğazı’ndan 3 bin 175 tanker geçti.”

