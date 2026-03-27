Yaptığı hata canına mal olacaktı! Ateşe benzin döktü

Trabzon'un Araklı ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Yeniköy Mahallesi'nde bir iş yeri oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yiğit Demir, çalıştığı iş yerinde ısınmak amacıyla yaktığı ateşi harlamak istedi. İddiaya göre Demir, ateşin üzerine benzin döktü. Genç, bir anda parlayan alevlerin arasında kalarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin durumu yetkili birimlere bildirmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Yiğit Demir, Trabzon'da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneden taburcu edilen Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu, evinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.