Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hakkında 4 kez uzaklaştırma kararı bulunan M.S.B. (39), 17 Haziran 2024’te bayramda çocuklarını görmek amacıyla gittiği Yavuz Sultan Selim Mahallesi’ndeki evde, boşanma aşamasında olduğu eşi N.B.’yi (35) önce bıçaklayıp ardından tabancayla 5 el ateş ederek ağır yaraladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yasak aşk iddiasıyla dehşet saçmıştı! Mağdur kadının ifadeleri kan dondurdu: Suratını kezzap dökerek yakarım Kocaeli'nde uzaklaştırma kararı bulunan bir şahıs, boşanma aşamasındaki eşini ve uzaktan akrabasını silahla ağır yaraladı. Şüpheli M.S.B. (39), boşanma aşamasındaki eşi N.B.'yi (35) bıçaklayıp ardından tabancayla 5 el ateş ederek ağır yaraladı. Olay yerinden kaçan şüpheli, uzaktan akrabası A.K.'yi (40) silahla yaraladı. Şüpheli, daha sonra akrabası V.B.'nin ve A.K.'nin evlerine ateş açtı. Ağır yaralanan N.B. ve A.K. hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince camide yakalanan M.S.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanık M.S.B. duruşmada eşi N.B.'nin kendisini darp ettiğini ve çocuklarına ilgisiz olduğunu iddia etti. A.K., M.S.B.'nin eşiyle ilişkisi olduğuna dair iddiaların asılsız olduğunu belirtti. N.B., eşinin kendisine şiddet uyguladığını, çalışmadığını ve kendisini ölümle tehdit ettiğini ifade etti. Mahkeme, savcının talebi üzerine sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay yerinden kaçan şüpheli, daha sonra Çamlıtepe Mahallesi’ne giderek uzaktan akrabası A.K.’yi (40) de silahla vurup yaraladı. Saldırılarını sürdüren M.S.B., sırasıyla akrabası V.B.’nin ve A.K.’nin evlerine ateş açtıktan sonra izini kaybettirmeye çalıştı.

Ağır yaralanan N.B. ve A.K., ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu saklandığı camide yakalanan M.S.B., gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından “tasarlayarak ve töre saikiyle kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, aynı suçtan tutuklu bulunan sanık M.S.B. ile avukatı katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık M.S.B., şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce işten geldiğimde N.B. bana, 'Neden İstanbul'a gidip çalışmıyorsun?' dedi. Ben de gidemeyeceğimi ve burada iş bulacağımı söyledim. Bunun üzerine N.B. beni darp etti ve polisi arayarak 'Eşim beni dövüyor' dedi. Akabinde polisler geldi, 'Sana ne oldu?' diye sordular. N.B'nin yaptığını söyledim. Şikayetçi olup olmadığımı sordular, olmadığımı söyledim. N.B. sürekli olarak çocuklarımı da dövüyordu, onlarla ilgilenmiyordu. Yine N.B., 5. çocuğumuzu doğurmak istemediğini söyledi. Ailemle görüştüm, onlar aldırmasına izin vermediler. Benim başıma ne geldiyse N.B. yüzünden gelmiştir. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Eşim ile aramızda hali hazırda boşanma davası vardır. Kendisinden boşanmak istediğimi söyledim ancak o şu an boşanmak istemediğini beyan etmektedir. Kendisi ile Mersin 9. Aile Mahkemesi'nde boşanma davası vardır, gerekirse bu dosyamız getirilsin. Ben uzun süredir tutukluyum, tahliyemi istiyorum"

"EŞİYLE HİÇBİR İLİŞKİM YOKTUR"

Sanığın eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği ve silahla yaraladığı akrabası A.K. ifadesinde, "Çayımı içtikten sonra masadan kalkarak, pastanenin karşısında bulunan kasaptan et alarak aracıma doğru gittim. Bu sırada sanık silahını çekerek ateşledi. Kendimi korumak için üzerine atıldım. Şahıstan kurtularak ana cadde istikametine doğru kaçtım peşimden ateş etmeye çalıştı ancak silahı patlamadı. Bu arbede sırasında öncesinde ve sonrasında M.S.B. ile aramızda yukarıda bahsettiklerim dışında hiçbir konuşma geçmedi. Benim bu şahsın eşiyle hiçbir ilişkim yoktur. Şahsın bu yöndeki suçlamaları asılsızdır, söyledikleri yalan ve iftiradan ibarettir. Bunları kendi kafasında uydurarak çevreden yalan yanlış duyarak uydurup benim üzerime bu şekilde saldırdığını düşünüyorum. Yaşanan olay ile ilgili ailelerimiz arısında konuşarak barıştık. Husumet yaşanmasını istemediğim için şu an için kendisi ile ilgili herhangi bir dava ve şikayetim yoktur" diye konuştu.

"EV EKONOMİSİNE HİÇBİR ŞEKİLDE KATKI SAĞLAMAZDI"

Boşanma aşamasındaki eş N.B. ise sanığın hiçbir işte çalışmadığını ve evin geçimini kendisinin gündelik temizlik işleriyle sağladığını belirtti ve "M.S.B. 12 yıllık eşim olur. Eşim ile evliliğimizden 5 çocuğum vardır. Eşimin babası ve benim babam amca çocukları olurlar. Evlendikten kısa bir sonra eşim ile benim aramda yoğun tartışmalar ve kavgalar yaşanmaya başlamıştı. Bu tartışma ve kavgaların sebebi eşimin hiçbir işte çalışmaması, bana ve çocuklarıma bakmamasıdır. Eşimin hiçbir işte çalışmamasından dolayı ben gündelik olarak temizlik işlerinde çalışırım. Eşim ise bu duruma aldırış etmeden benim kazandığım parayı harcamaya devam eder ev ekonomisine hiçbir şekilde katkı sağlamazdı. 2023 yılı içerisinde bu ve benzer sebeplerle eşim beni şiddetli şekilde dövmüştü. Ben ise bu durum üzerine tek başıma Mersin'de ikamet eden ailemin yanına gittim ve yaklaşık olarak 1 ay kadar kaldım. Bu olay yaşandıktan sonra polis ekiplerine bilgi verdim" ifadelerini kullandı.

"SENİN SURATINI KEZZAP DÖKEREK YAKARIM"

Şiddet gördüğü için kadın sığınma evinde kaldığını ve uzaklaştırma kararı aldırdığını anlatan N.B., eşinin kendisini defalarca ölümle ve yüzüne kezzap dökmekle tehdit ettiğini kaydetti. N.B., "Eşim hakkında uzaklaştırma kararı almıştım. Bir gün beni aradığında, 'Geri dön yoksa birbirimize düşeriz, sonu güzel yerlere gitmiyor' şeklinde konuşma yapmıştı. Benim bu konuşmadan anladığım, eşimin beni kendi canımla veya ailemin canıyla tehdit etmesidir. Eşim beni evliliğimiz boyunca darp ettiği zamanlarda ve normal zamanlarda olmak üzere, kıskançlığından kaynaklı olarak 'Ben seni dövüyorum ya, sen gitmeye kalkarsan bu suratla gidemezsin. Senin suratını kezzap dökerek yakarım, insan içine çıkamaz hale gelirsin' diyerek tehdit etmişti. Beni dövdükten sonra polis çağırmamam için, 'Seni, V'yi veya M'yi öldürürüm' diyerek tehdit ediyordu. Bu tehditler üzerine polis çağırmaktan korkuyordum" şeklinde konuştu.

HTS KAYITLARI İSTENDİ

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, suçun vasıf ve mahiyetinin tam olarak belirlenebilmesi amacıyla müştekilerin olay tarihinden iki ay öncesine ait HTS kayıtlarının incelenmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, savcının taleplerini kabul ederek sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti ve duruşmayı erteledi.