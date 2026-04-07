Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

ABD'de korkunç olay: 11 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki kardeşini uykusunda öldürdü

ABD'nin Colorado eyaletinde korkunç bir olay meydana geldi. 11 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki uyuyan kardeşini öldürmekle suçlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
ABD'de korkunç olay: 11 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki kardeşini uykusunda öldürdü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 16:41
|
ABD'nin Colorado eyaletindeki Centennial şehrinde meydana gelen olayda 5 yaşında Elias Reliford, 10 Mart günü evinde ölü olarak bulundu. Yetkililer, Elias'ın okuldan eve döndükten sonra uyuduğu sırada öldürüldüğünü bildirdi.

Cinayetle bağlantılı olarak Elias'ın 11 yaşındaki ağabeyi "birinci dereceden cinayet" suçlamasıyla gözaltına alındı.

SÜREKLİ BERABER VAKİT GEÇİRİYORLARDI

New York Post'un haberine göre, her iki çocuğun da yaşlarının küçük olması, reşit olmamaları nedeniyle olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin detay verilmedi.

Aileden bir kişi, olay öncesinde büyük kardeşten ev işleri yapmasının istendiğini, küçük Elias'ın ise okuldan döndükten sonra uyuduğunu anlattı. Böyle bir şeyi hiç beklemediklerini ifade eden aile üyesi, kardeşlerin normalde birbirinden hiç ayrılmadığını, sürekli birlikte vakit geçirdiklerini söyledi.

AİLE EVDEN AYRILDI

Olay sonrası Reliford ailesinin yaşadıkları evi terk ederek geçici süreliğine otellerde kalmaya başladığı bildirildi. Ailenin 12 yaşındaki en büyük çocuğunun ise Louisiana'daki akrabalarının yanlarına gönderildiği aktarıldı.

ETİKETLER
#Çocuk Cinayeti
#Cinayet Soruşturması
#kardeş cinayeti
#Centennial Colorado
#Elias Reliford
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.