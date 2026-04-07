ABD'de korkunç olay: 11 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki kardeşini uykusunda öldürdü

ABD'nin Colorado eyaletindeki Centennial şehrinde meydana gelen olayda 5 yaşında Elias Reliford, 10 Mart günü evinde ölü olarak bulundu. Yetkililer, Elias'ın okuldan eve döndükten sonra uyuduğu sırada öldürüldüğünü bildirdi.

Cinayetle bağlantılı olarak Elias'ın 11 yaşındaki ağabeyi "birinci dereceden cinayet" suçlamasıyla gözaltına alındı.

SÜREKLİ BERABER VAKİT GEÇİRİYORLARDI

New York Post'un haberine göre, her iki çocuğun da yaşlarının küçük olması, reşit olmamaları nedeniyle olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin detay verilmedi.

Aileden bir kişi, olay öncesinde büyük kardeşten ev işleri yapmasının istendiğini, küçük Elias'ın ise okuldan döndükten sonra uyuduğunu anlattı. Böyle bir şeyi hiç beklemediklerini ifade eden aile üyesi, kardeşlerin normalde birbirinden hiç ayrılmadığını, sürekli birlikte vakit geçirdiklerini söyledi.

AİLE EVDEN AYRILDI

Olay sonrası Reliford ailesinin yaşadıkları evi terk ederek geçici süreliğine otellerde kalmaya başladığı bildirildi. Ailenin 12 yaşındaki en büyük çocuğunun ise Louisiana'daki akrabalarının yanlarına gönderildiği aktarıldı.