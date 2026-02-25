Yaşlı kadından acı haber! Evinde ölü bulundu

Kategoriler
Karabük'te Kurtuluş Mahallesi Esentepe Caddesi'nde acı bir olay yaşandı. Kaya Apartmanı'nda yalnız yaşadığı öğrenilen 82 yaşındaki Hanife Dikmen'den bir süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine Hanife Dikmen'in evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, yaşlı kadını hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dikmen'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hanife Dikmen'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.