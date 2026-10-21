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3. Sayfa
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 10:48
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 10:50

Yatsı namazından çıktı, kurşunların hedefi oldu: Cinayette sır perdesi aralandı

Balıkesir'de eylül ayında cami çıkışında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Nurettin A. cinayetinde sır perdesi aralandı. 3 ilde düzenlenen ortak operasyonlarda 6 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 10:48
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 10:50

’in ilçesi 2. Sakarya Mahallesi Yasemin Sokak’ta meydana gelen olayda, yatsı namazının ardından camiden çıkarak evine doğru yürüyen Nurettin A., kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. 

Yatsı namazından çıktı, kurşunların hedefi oldu: Cinayette sır perdesi aralandı

Saldırıda sırtına 2, başına ise 1 kurşun isabet eden Nurettin A., hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri soruşturma başlattı.

Yatsı namazından çıktı, kurşunların hedefi oldu: Cinayette sır perdesi aralandı

İLK OPERASYON İSTANBUL’DA DÜZENLENDİ

Soruşturma kapsamında cinayeti gerçekleştirdiği belirlenen T.A. ve F.İ. ile olaya aracılık ettiği değerlendirilen D.B., 24 Eylül’de ’un Bağcılar ilçesindeki İSTOÇ Sanayi Sitesi’nde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ilk sorgularında silahı parçalara ayırarak attıklarını belirtmeleri üzerine ekipler, boş arazide yaptıkları aramalarda delil niteliğindeki silah parçalarını buldu. Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak Kepsut Cezaevi’ne gönderildi.

Cinayet soruşturmasını sürdüren ekipler, olayın azmettiricileri olduğu ve şüphelilere yardım ettikleri değerlendirilen kişilere yönelik 15 Ekim’de Kars ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden M.A., A.A. ve E.G. tutuklanarak Kepsut Cezaevi’ne gönderildi. C.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 6’ya yükseldi.

Yatsı namazından çıktı, kurşunların hedefi oldu: Cinayette sır perdesi aralandı

SALDIRGANIN KAÇIŞ ANI KAMERADA 

Öte yandan, Nurettin A. ile şüpheliler arasında geçmiş yıllara dayanan bir husumet bulunduğu öğrenildi. Cinayeti işleyen kişinin olay yerinden kask takarak kaçtığı anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

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ETİKETLER
#İstanbul
#balıkesir
#karesi
#Nurettin A.
#Kepsut Cezaevi
#3. Sayfa
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