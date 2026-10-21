Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan E.O.’nun savcılık ifadesi şoke etti. İfadesinde magazin ve medya dünyasını sarsacak iddialarda bulunan E.O., uyuşturucu madde kullanılan ve fuhuş yapılan partileri anlattı. İfadesinde K. Medya Grubu Başkanı M.K. tarafından düzenlenen partilere dikkat çeken E.O., 'Yüzükler Kulübü' isimli bir topluluğu da ifşaladı.

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HABERİN ÖZETİ Ünlülerin akılalmaz partilerini ifadesinde tek tek anlattı! 'Yüzükler Kulübü'nü ifşaladı: 'Evlilerin girmesi yasak' Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan E.O.'nun savcılık ifadesinde, magazin ve medya dünyasını sarsacak uyuşturucu ve fuhuş partileri ile "Yüzükler Kulübü" isimli bir topluluğa dair iddialarda bulunduğu ortaya çıktı. E.O., K. Medya Grubu Başkanı M.K.'nın uyuşturucu madde kullanılan ve fuhuş yapılan partiler düzenlediğini ve 'Yüzükler Kulübü' isimli bir topluluk kurduğunu iddia etti. Bu topluluğa evli kişilerin çift olarak katılamadığını, ya evli kadının tek başına ya da evli erkeğin tek başına katılabildiğini belirtti. E.O., M.K.'nın bu partiler sayesinde kısa sürede servet kazandığını öne sürdü. Ayrıca, Prodüktör E.K.'nın uyuşturucu kullandığını ve stüdyosunda partiler verdiğini, birçok ünlü şarkıcının şarkı kaydı için bu stüdyoya gittiğini ve ortamda uyuşturucu kullanıldığına tanık olduğunu iddia etti. E.O., manken Ö.U.'nun uyuşturucu madde kullandığına tanıklık ettiğini ve şarkıcı A.T.'nin de uyuşturucu madde kullandığını duyduğunu beyan etti.

"YÜZÜKLER KULÜBÜ": "EVLİ ÇİFTLER BİRLİKTE KATILAMAZ"

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre; E.O., K. Medya Grubu Başkanı M.K.'nın bu partiler sayesinde kısa sürede servet kazandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"M.K., uyuşturucu madde kullanılan ve fuhuş yapılan partiler düzenler. 'Yüzükler Kulübü' isimli bir topluluk kurdu. Bu topluluğa evli kişiler çift olarak katılamaz; ya evli kadın tek başına ya da evli adam tek başına katılır. Yurt içinde ve yurt dışında sıklıkla organizasyonlar düzenlenir. Ayrıca K. M. adıyla güzellik yarışması da düzenleyerek iş insanlarını modellerle tanıştırıp bu ortamları sağlar."

"STÜDYODA UYUŞTURUCU PARTİLERİ DÜZENLENİYOR"

Prodüktör E.K. hakkında da çarpıcı iddialarda bulunan E.O., şahsın uyuşturucu kullandığını ve stüdyosunda partiler verdiğini iddia etti. Birçok ünlü şarkıcının şarkı kaydı için bu stüdyoya gittiğini ifade eden E.O., ortamda uyuşturucu madde kullanıldığına bizzat tanık olduğunu söyledi.

ÜNLÜ İSİMLER HAKKINDA İDDİALAR

E.O.’nun ifadesinde, Manken Ö.U.’nun uyuşturucu madde kullandığına bizzat tanıklık ettiğini, şarkıcı A.T.’nin de uyuşturucu madde kullandığını duyduğunu beyan etti.

Soruşturma kapsamındaki incelemelerin ve şüpheli ifadeleri doğrultusunda yürütülen işlemlerin sürdüğü öğrenildi.