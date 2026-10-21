Ünlülerin akılalmaz partilerini ifadesinde tek tek anlattı! 'Yüzükler Kulübü'nü ifşaladı: 'Evlilerin girmesi yasak'

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İstanbul
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan E.O.’nun savcılık ifadesi şoke etti. İfadesinde magazin ve medya dünyasını sarsacak iddialarda bulunan E.O., uyuşturucu madde kullanılan ve fuhuş yapılan partileri anlattı. İfadesinde K. Medya Grubu Başkanı M.K. tarafından düzenlenen partilere dikkat çeken E.O., 'Yüzükler Kulübü' isimli bir topluluğu da ifşaladı.
Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre; E.O., K. Medya Grubu Başkanı M.K.'nın bu partiler sayesinde kısa sürede servet kazandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"M.K., uyuşturucu madde kullanılan ve fuhuş yapılan partiler düzenler. 'Yüzükler Kulübü' isimli bir topluluk kurdu. Bu topluluğa evli kişiler çift olarak katılamaz; ya evli kadın tek başına ya da evli adam tek başına katılır. Yurt içinde ve yurt dışında sıklıkla organizasyonlar düzenlenir. Ayrıca K. M. adıyla güzellik yarışması da düzenleyerek iş insanlarını modellerle tanıştırıp bu ortamları sağlar."
Prodüktör E.K. hakkında da çarpıcı iddialarda bulunan E.O., şahsın uyuşturucu kullandığını ve stüdyosunda partiler verdiğini iddia etti. Birçok ünlü şarkıcının şarkı kaydı için bu stüdyoya gittiğini ifade eden E.O., ortamda uyuşturucu madde kullanıldığına bizzat tanık olduğunu söyledi.
E.O.’nun ifadesinde, Manken Ö.U.’nun uyuşturucu madde kullandığına bizzat tanıklık ettiğini, şarkıcı A.T.’nin de uyuşturucu madde kullandığını duyduğunu beyan etti.
Soruşturma kapsamındaki incelemelerin ve şüpheli ifadeleri doğrultusunda yürütülen işlemlerin sürdüğü öğrenildi.