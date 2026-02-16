Yol kenarında dehşet! Araç içinde sır ölüm: İntihar mı cinayet mi?

Kategoriler
Adana'nın Çukurova ilçesinde otoyolun güvenlik şeridinde bulunan otomobilden kanlar aktığını gören vatandaşlar, durumu ekiplere haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, itfaiye yardımıyla aracın camını kırarak araç içerisindeki sürücüye ulaştı. Sağlık ekipleri, sürücüyü başından tüfekle vurularak ölmüş halde buldu.
Olay yeri incelemesinde tüfek araçta bulundu. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
Öte yandan, araç sahibi ile ölen kişinin kimliği uyuşmazken, polis hayatını kaybeden kişinin kimliğini araştırıyor.