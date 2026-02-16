Menü Kapat
TGRT Haber
Yol kenarında dehşet! Araç içinde sır ölüm: İntihar mı cinayet mi?

Adana'da bir kişi, otoyolda otomobilin içerisinde tüfekle başından vurulmuş halde bulundu. Sürücünün kimliği araştırılırken, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

Yol kenarında dehşet! Araç içinde sır ölüm: İntihar mı cinayet mi?
IHA
16.02.2026
16.02.2026
'nın ilçesinde otoyolun güvenlik şeridinde bulunan otomobilden kanlar aktığını gören vatandaşlar, durumu ekiplere haber verdi.

Yol kenarında dehşet! Araç içinde sır ölüm: İntihar mı cinayet mi?

Adana'da otoyol kenarında bir araçta başından tüfekle vurulmuş halde ölü bulunan bir erkek şahsın cinayet mi intihar mı olduğu araştırılırken, kimliği henüz belirlenemedi.
Adana'da otoyolun güvenlik şeridinde park halindeki bir otomobilde kanlar içinde bir erkek cesedi bulundu.
Olay yerine gelen ekipler, başından tüfekle vurulmuş halde bulunan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Araçta bulunan tüfekle ilgili olarak olayın cinayet mi intihar mı olduğu otopsi sonucunda netleşecek.
Hayatını kaybeden kişinin kimliği henüz tespit edilemezken, araç sahibi ile ölen kişinin kimliği uyuşmuyor.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, itfaiye yardımıyla aracın camını kırarak araç içerisindeki sürücüye ulaştı. Sağlık ekipleri, sürücüyü başından tüfekle vurularak ölmüş halde buldu.

Yol kenarında dehşet! Araç içinde sır ölüm: İntihar mı cinayet mi?

CİNAYET Mİ İNTİHAR MI?

Olay yeri incelemesinde tüfek araçta bulundu. Olayın mi yoksa mı olduğu Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Yol kenarında dehşet! Araç içinde sır ölüm: İntihar mı cinayet mi?

KİMLİĞİ HENÜZ NETLEŞTİRİLEMEDİ

Öte yandan, araç sahibi ile ölen kişinin kimliği uyuşmazken, polis hayatını kaybeden kişinin kimliğini araştırıyor.

