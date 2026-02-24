Yol verme tartışması dehşetle bitti! Kalbinden bıçaklayarak katlettiler: 'Yaptım, kabul ediyorum'

19 Şubat’ta Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Aşıklar Bulvarı’nda motosikletiyle trafikte ilerleyen 18 yaşındaki Muhammed Habbu ile 20 yaşındaki başka bir motosiklet sürücüsü M.Ş. arasında yol verme tartışması yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce dehşet yaşandı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI

Kavga sırasında M.Ş.’nin kullandığı motosiklette bulunan 20 yaşındaki Y.Ö. ve 17 yaşındaki A.C.T., Habbu’ya saldırdı. Yaşanan arbede sırasında Y.Ö., Habbu’yu göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan genç ağır yaralandı. Şüpheliler Y.Ö., A.C.T. ve M.Ş. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Muhammed Habbu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

"BIÇAKLADIM, KABUL EDİYORUM"

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ile Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu 3 şüpheli saklandıkları evde yakalandı.

Y.Ö.’nün emniyetteki ifadesinde, "Bize saldırdı, ben de dayanamadım. Bıçakladım, kabul ediyorum" dediği ileri sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ö., M.Ş. ve A.C.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.