Yol verme tartışması dehşetle bitti! Kalbinden bıçaklayarak katlettiler: 'Yaptım, kabul ediyorum'

Adana’da trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada kan döküldü. Suriye uyruklu 18 yaşındaki genç göğsünden bıçaklanarak katledildi. Genci öldüren şahsın ifadesi ise şaşkına çevirdi.

19 Şubat’ta Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Aşıklar Bulvarı’nda motosikletiyle trafikte ilerleyen 18 yaşındaki Muhammed Habbu ile 20 yaşındaki başka bir motosiklet sürücüsü M.Ş. arasında yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce dehşet yaşandı.

Yol verme tartışması dehşetle bitti! Kalbinden bıçaklayarak katlettiler: 'Yaptım, kabul ediyorum'

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI

Kavga sırasında M.Ş.’nin kullandığı motosiklette bulunan 20 yaşındaki Y.Ö. ve 17 yaşındaki A.C.T., Habbu’ya saldırdı. Yaşanan arbede sırasında Y.Ö., Habbu’yu göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan genç ağır yaralandı. Şüpheliler Y.Ö., A.C.T. ve M.Ş. olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Muhammed Habbu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

"BIÇAKLADIM, KABUL EDİYORUM"

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Büro Amirliği ile Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu 3 şüpheli saklandıkları evde yakalandı.

Y.Ö.’nün emniyetteki ifadesinde, "Bize saldırdı, ben de dayanamadım. Bıçakladım, kabul ediyorum" dediği ileri sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ö., M.Ş. ve A.C.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

