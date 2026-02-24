Donald Trump'tan Netflix'e sert uyarı: Susan Rice'ı kovun yoksa bedelini ödersiniz

Kategoriler
Warner Bros Discovery'yi satın almak için büyük bir rekabetin içine giren Netflix, ABD Başkanı Donald Trump'ın radarına girdi. Trump, Demokrat Parti'nin önde gelen isimlerinden Susan Rice'ın yönetim kurulundan çıkarılmaması halinde yayın devinin ağır sonuçlarla karşılaşacağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, yayın platformu Netflix'i hedef alan açıklamalarda bulundu. Truth Social platformu üzerinden paylaşımlar yapan başkan, Demokrat Partili dış politika uzmanı Susan Rice'ın yönetim kurulundan uzaklaştırılmasını talep etti. Talebinin yerine getirilmemesi durumunda platformun "sonuçlarına katlanacağını" vurguladı.
Trump'ın tehdidi, Netflix'in medya devi Warner Bros Discovery'yi (WBD) bünyesine katmak için Paramount Skydance ile kıyasıya bir mücadele yürüttüğü döneme denk geldi.
Geçmişte Barack Obama'nın ulusal güvenlik danışmanı ve Joe Biden döneminde BM elçisi ile Beyaz Saray danışmanı olarak görev yapan Rice, Trump'ın ağır eleştirilerinden kaçamadı. Ünlü siyasetçinin "hiçbir yeteneği veya becerisi olmadığını" öne sürdü. Cumartesi günü yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:
"GÜCÜ TÜKENDİ VE ASLA GERİ GELMEYECEK. Ona ne kadar maaş ödeniyor ve tam olarak ne için???"
Yaşanan gerilimin arka planında Rice'ın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir podcast yayını yer alıyor. İlgili yayında Rice, Trump'a sadakat gösteren şirketlerin, hukuk firmalarının ve haber kuruluşlarının Demokratların yeniden iktidara gelmesi halinde hesap vereceğini dile getirmişti.
Fenomen Laura Loomer'ın X üzerindeki bir gönderisini de kendi hesabından paylaşan Trump adeta ateşe körükle gitti. Loomer ilgili mesajında Rice ve Netflix'i "Amerikan karşıtı" olmakla suçlayıp siyasetçiyi ülkenin yarısını siyasi misillemeyle tehdit etmekle eleştirmişti.