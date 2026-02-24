Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Donald Trump'tan Netflix'e sert uyarı: Susan Rice'ı kovun yoksa bedelini ödersiniz

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat isim Susan Rice'ı yönetim kurulundan atması için Netflix'i "ağır sonuçlarla" tehdit etti. Gözdağı niteliğindeki açıklamalar, Netflix'in Warner Bros Discovery'yi devralmak için Paramount ile rekabet ettiği bir dönemde yapıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Donald Trump'tan Netflix'e sert uyarı: Susan Rice'ı kovun yoksa bedelini ödersiniz
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 09:46

Warner Bros Discovery'yi satın almak için büyük bir rekabetin içine giren , ABD Başkanı 'ın radarına girdi. Trump, Demokrat Parti'nin önde gelen isimlerinden Susan Rice'ın yönetim kurulundan çıkarılmaması halinde yayın devinin ağır sonuçlarla karşılaşacağını açıkladı.

HABERİN ÖZETİ

Donald Trump'tan Netflix'e sert uyarı: Susan Rice'ı kovun yoksa bedelini ödersiniz

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Partili Susan Rice'ın yönetim kurulundan çıkarılmaması halinde Netflix'i ağır sonuçlarla tehdit etti.
Donald Trump, Truth Social üzerinden Netflix'i hedef alarak Susan Rice'ın yönetim kurulundan uzaklaştırılmasını talep etti.
Trump, talebinin yerine getirilmemesi durumunda Netflix'in "sonuçlarına katlanacağını" belirtti.
Bu tehdit, Netflix'in Warner Bros Discovery'yi satın almak için rekabet ettiği kritik bir döneme denk geldi.
Trump'ın tepkisi, Susan Rice'ın kendisiyle sadakat gösteren şirketlerin Demokratlar iktidara gelirse hesap vereceği yönündeki açıklamalarından kaynaklandı.
Trump, Rice'ı "hiçbir yeteneği veya becerisi olmadığını" iddia ederek ağır şekilde eleştirdi.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

TRUMP'TAN NETFLIX'E AÇIK TEHDİT

ABD Başkanı Donald Trump, yayın platformu Netflix'i hedef alan açıklamalarda bulundu. Truth Social platformu üzerinden paylaşımlar yapan başkan, Demokrat Partili dış politika uzmanı Susan Rice'ın yönetim kurulundan uzaklaştırılmasını talep etti. Talebinin yerine getirilmemesi durumunda platformun "sonuçlarına katlanacağını" vurguladı.

Trump'ın tehdidi, Netflix'in medya devi Warner Bros Discovery'yi (WBD) bünyesine katmak için Paramount Skydance ile kıyasıya bir mücadele yürüttüğü döneme denk geldi.

Geçmişte Barack Obama'nın ulusal güvenlik danışmanı ve Joe Biden döneminde BM elçisi ile Beyaz Saray danışmanı olarak görev yapan Rice, Trump'ın ağır eleştirilerinden kaçamadı. Ünlü siyasetçinin "hiçbir yeteneği veya becerisi olmadığını" öne sürdü. Cumartesi günü yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

"GÜCÜ TÜKENDİ VE ASLA GERİ GELMEYECEK. Ona ne kadar maaş ödeniyor ve tam olarak ne için???"

Yaşanan gerilimin arka planında Rice'ın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir podcast yayını yer alıyor. İlgili yayında Rice, Trump'a sadakat gösteren şirketlerin, hukuk firmalarının ve haber kuruluşlarının Demokratların yeniden iktidara gelmesi halinde hesap vereceğini dile getirmişti.

Fenomen Laura Loomer'ın X üzerindeki bir gönderisini de kendi hesabından paylaşan Trump adeta ateşe körükle gitti. Loomer ilgili mesajında Rice ve Netflix'i "Amerikan karşıtı" olmakla suçlayıp siyasetçiyi ülkenin yarısını siyasi misillemeyle tehdit etmekle eleştirmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
28 Şubat'a gökyüzüne bakın: Gezegen geçidi başlıyor
Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Lapa lapa yağacak
ETİKETLER
#donald trump
#netflix
#Warner Bros. Discovery
#Susan Rice
#Siyasi Tehdit
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.