Warner Bros Discovery'yi satın almak için büyük bir rekabetin içine giren Netflix, ABD Başkanı Donald Trump'ın radarına girdi. Trump, Demokrat Parti'nin önde gelen isimlerinden Susan Rice'ın yönetim kurulundan çıkarılmaması halinde yayın devinin ağır sonuçlarla karşılaşacağını açıkladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Donald Trump'tan Netflix'e sert uyarı: Susan Rice'ı kovun yoksa bedelini ödersiniz ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Partili Susan Rice'ın yönetim kurulundan çıkarılmaması halinde Netflix'i ağır sonuçlarla tehdit etti. Donald Trump, Truth Social üzerinden Netflix'i hedef alarak Susan Rice'ın yönetim kurulundan uzaklaştırılmasını talep etti. Trump, talebinin yerine getirilmemesi durumunda Netflix'in "sonuçlarına katlanacağını" belirtti. Bu tehdit, Netflix'in Warner Bros Discovery'yi satın almak için rekabet ettiği kritik bir döneme denk geldi. Trump'ın tepkisi, Susan Rice'ın kendisiyle sadakat gösteren şirketlerin Demokratlar iktidara gelirse hesap vereceği yönündeki açıklamalarından kaynaklandı. Trump, Rice'ı "hiçbir yeteneği veya becerisi olmadığını" iddia ederek ağır şekilde eleştirdi.

TRUMP'TAN NETFLIX'E AÇIK TEHDİT

ABD Başkanı Donald Trump, yayın platformu Netflix'i hedef alan açıklamalarda bulundu. Truth Social platformu üzerinden paylaşımlar yapan başkan, Demokrat Partili dış politika uzmanı Susan Rice'ın yönetim kurulundan uzaklaştırılmasını talep etti. Talebinin yerine getirilmemesi durumunda platformun "sonuçlarına katlanacağını" vurguladı.

Trump'ın tehdidi, Netflix'in medya devi Warner Bros Discovery'yi (WBD) bünyesine katmak için Paramount Skydance ile kıyasıya bir mücadele yürüttüğü döneme denk geldi.

Geçmişte Barack Obama'nın ulusal güvenlik danışmanı ve Joe Biden döneminde BM elçisi ile Beyaz Saray danışmanı olarak görev yapan Rice, Trump'ın ağır eleştirilerinden kaçamadı. Ünlü siyasetçinin "hiçbir yeteneği veya becerisi olmadığını" öne sürdü. Cumartesi günü yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

"GÜCÜ TÜKENDİ VE ASLA GERİ GELMEYECEK. Ona ne kadar maaş ödeniyor ve tam olarak ne için???"

Yaşanan gerilimin arka planında Rice'ın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir podcast yayını yer alıyor. İlgili yayında Rice, Trump'a sadakat gösteren şirketlerin, hukuk firmalarının ve haber kuruluşlarının Demokratların yeniden iktidara gelmesi halinde hesap vereceğini dile getirmişti.

Fenomen Laura Loomer'ın X üzerindeki bir gönderisini de kendi hesabından paylaşan Trump adeta ateşe körükle gitti. Loomer ilgili mesajında Rice ve Netflix'i "Amerikan karşıtı" olmakla suçlayıp siyasetçiyi ülkenin yarısını siyasi misillemeyle tehdit etmekle eleştirmişti.