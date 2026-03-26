Yurdun camına çıkıp aşağı atladı! Muğla'da kan donduran olay

Muğla'nın Menteşe ilçesinde büyük paniğe neden olan bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres bir erkek öğrenci yurdu oldu.
Edinilen bilgilere göre, bunalıma giren bir genç yurdun penceresine çıkarak, aşağı atlayacağını söyledi. Çevredeki vatandaşların ve yurt yetkililerinin durumu yetkili birimlere bildirmesi üzerine bölgeye kısa sürede emniyet, itfaiye, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, bir yandan İ.C.'yi ikna çalışmalarına başlarken, diğer yandan yaşanabilecek bir düşme ihtimaline karşı hazırlık yaptı. İtfaiye ekipleri, yurdun bahçesine hızlıca şişme hava yastığı açarak güvenlik önlemi aldı.
Ekiplerin tüm çabalarına rağmen ikna olmayan genç, kendisini boşluğa bıraktı. Hava yastığının üzerine düşen genç, beton zemin ile temas ederek ağır yaralandı. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri, yaralanan genci yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. İ.C., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.