Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Diyarbakır'da EYP'li patlama! Valilikten resmi açıklama geldi: Can kaybı ya da yaralanan yok

Diyarbakır Valiliği, Kamişlo Bulvarı'nda meydana gelen patlamaya ilişkin ayrıntıları paylaştı. Yol kenarına bırakılan bir poşetin üzerinden sivil polis aracının geçmesiyle yaşanan patlamada can kaybı, yaralanma veya araç hasarı meydana gelmediği bildirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 23:13
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 23:13

Diyarbakır Valiliği, bugün saat 18.34 sıralarında Kamişlo Bulvarı ile Nevruz Caddesi kavşağında bir patlama meydana geldiğini duyurdu. Yapılan ilk incelemelerde, patlamanın bölgeden geçen sivil bir polis aracının, yol kenarına bırakılan ve içinde El Yapımı Patlayıcı () olduğu değerlendirilen bir poşetin üzerinden geçmesiyle tetiklendiği saptandı. Patlamada herhangi bir can kaybı, yaralanmanın olmadığı belirtildi.

HABERİN ÖZETİ

Diyarbakır'da EYP'li patlama! Valilikten resmi açıklama geldi: Can kaybı ya da yaralanan yok

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Diyarbakır Valiliği, Kamişlo Bulvarı ile Nevruz Caddesi kavşağında bir sivil polis aracının yol kenarındaki El Yapımı Patlayıcı (EYP) olduğu değerlendirilen bir poşetin üzerinden geçmesiyle bir patlama meydana geldiğini duyurdu.
Patlamada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araçta da hasar oluşmadı.
EYP'nin, bir motosikletli şahıs tarafından yaklaşık 12 dakika önce yol kenarına bırakıldığı tespit edildi.
Yapılan incelemelerde, uzaktan kumanda mekanizması bulunmayan patlayıcıyla doğrudan polis aracının hedef alındığına dair bir bulguya ulaşılmadı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olaya karışan şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

12 DAKİKA ÖNCE MOTOSİKLETLİ BİR ŞAHIS BIRAKMIŞ

Valilikten şu açıklama yapıldı:

"26.03.2026 günü saat 18.34 sıralarında Kamişlo Bulvarı ile Nevruz Caddesi kavşağı kesişiminde meydana gelen patlamaya ilişkin olarak yapılan ilk incelemelerde; olay sırasında bölgeden geçmekte olan sivil bir polis aracının, yol kenarına bırakılan ve içerisinde el yapımı patlayıcı (EYP) bulunduğu değerlendirilen bir poşetin üzerinden geçtiği esnada patlamanın meydana geldiği anlaşılmıştır.

Meydana gelen patlamada can kaybı ya da yaralanma yaşanmamış, araçta da herhangi bir hasar oluşmamıştır.

Yapılan teknik ve kamera incelemelerinde, el yapımı patlayıcının (EYP) saat 18.21 sıralarında bir motosikletli şahıs tarafından yol kenarına bırakıldığı, aradan geçen süre içerisinde farklı araçların da aynı güzergâhı kullandığı, patlamanın ise yaklaşık 12 dakika sonra gerçekleştiği tespit edilmiştir.

Elde edilen mevcut bulgular çerçevesinde bu aşamada, uzaktan kumanda mekanizması bulunmayan söz konusu patlayıcıyla doğrudan polis aracının hedef alındığına dair bir bulguya ulaşılmamıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilgili birimlerce geniş çaplı tahkikat başlatılmış olup, olayın aydınlatılması ve olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

https://x.com/dbakirvalilik/status/2037255848007758098

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Freni patlayan tır dehşet saçtı! Önüne çıkan 7 aracı biçti: Çok sayıda yaralı var
ABD'de dev petrol rafinerisinde patlama: Gökyüzünü alevler kapladı
ETİKETLER
#eyp
#Polis Aracı
#Tahkikat
#Motosikletli Şahıs
#Diyarbakır Patlama
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.