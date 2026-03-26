Diyarbakır Valiliği, bugün saat 18.34 sıralarında Kamişlo Bulvarı ile Nevruz Caddesi kavşağında bir patlama meydana geldiğini duyurdu. Yapılan ilk incelemelerde, patlamanın bölgeden geçen sivil bir polis aracının, yol kenarına bırakılan ve içinde El Yapımı Patlayıcı (EYP) olduğu değerlendirilen bir poşetin üzerinden geçmesiyle tetiklendiği saptandı. Patlamada herhangi bir can kaybı, yaralanmanın olmadığı belirtildi.

HABERİN ÖZETİ Diyarbakır'da EYP'li patlama! Valilikten resmi açıklama geldi: Can kaybı ya da yaralanan yok Diyarbakır Valiliği, Kamişlo Bulvarı ile Nevruz Caddesi kavşağında bir sivil polis aracının yol kenarındaki El Yapımı Patlayıcı (EYP) olduğu değerlendirilen bir poşetin üzerinden geçmesiyle bir patlama meydana geldiğini duyurdu. Patlamada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araçta da hasar oluşmadı. EYP'nin, bir motosikletli şahıs tarafından yaklaşık 12 dakika önce yol kenarına bırakıldığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde, uzaktan kumanda mekanizması bulunmayan patlayıcıyla doğrudan polis aracının hedef alındığına dair bir bulguya ulaşılmadı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olaya karışan şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

12 DAKİKA ÖNCE MOTOSİKLETLİ BİR ŞAHIS BIRAKMIŞ

Valilikten şu açıklama yapıldı:

"26.03.2026 günü saat 18.34 sıralarında Kamişlo Bulvarı ile Nevruz Caddesi kavşağı kesişiminde meydana gelen patlamaya ilişkin olarak yapılan ilk incelemelerde; olay sırasında bölgeden geçmekte olan sivil bir polis aracının, yol kenarına bırakılan ve içerisinde el yapımı patlayıcı (EYP) bulunduğu değerlendirilen bir poşetin üzerinden geçtiği esnada patlamanın meydana geldiği anlaşılmıştır.

Meydana gelen patlamada can kaybı ya da yaralanma yaşanmamış, araçta da herhangi bir hasar oluşmamıştır.

Yapılan teknik ve kamera incelemelerinde, el yapımı patlayıcının (EYP) saat 18.21 sıralarında bir motosikletli şahıs tarafından yol kenarına bırakıldığı, aradan geçen süre içerisinde farklı araçların da aynı güzergâhı kullandığı, patlamanın ise yaklaşık 12 dakika sonra gerçekleştiği tespit edilmiştir.

Elde edilen mevcut bulgular çerçevesinde bu aşamada, uzaktan kumanda mekanizması bulunmayan söz konusu patlayıcıyla doğrudan polis aracının hedef alındığına dair bir bulguya ulaşılmamıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilgili birimlerce geniş çaplı tahkikat başlatılmış olup, olayın aydınlatılması ve olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

https://x.com/dbakirvalilik/status/2037255848007758098