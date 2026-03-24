ABD'de dev petrol rafinerisinde patlama: Gökyüzünü alevler kapladı

ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Port Arthur şehrinde bulunan dev Valero petrol rafinerisi, akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli bir patlamayla sarsıldı. Endüstriyel bir ısıtıcıdan kaynaklandığı tahmin edilen patlamanın ardından tesiste dev alevler yükselirken, Port Arthur İtfaiye Departmanı ve acil durum ekipleri bölgeyi abluka altına aldı. Şerif Zena Stephens, ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmediğini açıklasa da, patlamanın ardından yayılan duman ve kimyasal riskine karşı tesisin batısında yaşayan bölge sakinlerine evlerinde kalmaları yönünde acil uyarı yapıldı. İtfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürerken, rafineri yetkilileri ve federal birimler patlamanın kesin nedenini belirlemek üzere geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Sanayi bölgesinde büyük paniğe yol açan kaza nedeniyle üretim geçici olarak durdurulurken, çevresel etkilerin izlenmesi için hava kalitesi ölçüm ekipleri de bölgeye sevk edildi.