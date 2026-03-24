Hayfa semalarında şarapnel yağmuru: İran’ın balistik füzesi bir İsrailliyi yaraladı diğerini şoka soktu

İran ile İsrail arasındaki gerilim, Tahran yönetiminin İsrail’in kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği parça tesirli balistik füze saldırısıyla yeni bir boyuta taşındı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından doğrulanan saldırıda, yüksek imha gücüne sahip mühimmatın Hayfa’nın Neşer banliyösü üzerinde infilak etmesi sonucu bölgeye adeta şarapnel yağdı. Gökyüzünde geniş bir alana yayılan patlama anları ve yerleşim yerlerine düşen metal parçalarının yarattığı hasar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, şarapnel isabet etmesi sonucu hafif yaralanan bir kişi ile şok geçiren bir sivil tedavi altına alındı. Saldırı sonrası Neşer ve çevresinde ciddi maddi hasar meydana gelirken, İsrail ordusunun hava savunma sistemlerinin mühimmatın tamamını engelleyip engelleyemediği tartışma konusu oldu.