Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Freni patlayan tır dehşet saçtı! Önüne çıkan 7 aracı biçti: Çok sayıda yaralı var

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde freni patlayan tır kontrolden çıkarak 7 araca çarptı. Yaşanan zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 18 kişi yaralandı. Durumu ağır olan 3 yaralı ise Samsun Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 10:45
|
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 11:04

-Havza karayolu üzerinde dehşet yaşandı. Freni patladığı değerlendirilen bir tır kontrolden çıkarak önünde bulunan 1 kamyon, 1 , 1 minibüs, 1 karayolları aracı ve 2 özel otomobil olmak üzere toplam 7 araç çarptı. Ortalık savaş alanına dönerken çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.

3'Ü AĞIR 18 YARALI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 10'u öğrenci, 8'i yetişkin olmak üzere toplam 18 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan 3 yaralı Samsun'a sevk edildi.
Yaralılardan 1 öğrenci ile tır sürücüsünün Vezirköprü Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde kırmızı alanda tedavi altına alındığı, diğer yaralılara ise sarı alanda müdahale edildiği öğrenildi. Yaralıların sağlık durumlarının doktorlar tarafından yakından takip edildiği bildirildi.

ARAÇLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Kazanın ardından açıklama yapan Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, "Saat 07.40 sıralarında Vezirköprü Havza yolu anayol üzerinde ilk belirlemelere göre freni patlayan tır aracının çarptığı 1 kamyon, 1 öğrenci servisi, 1 minibüs, 1 karayolları aracı, 2 özel araç olmak üzere toplam 7 aracın karıştığı meydana gelmiştir. 18 yaralı vatandaşımız (10 öğrenci ve 8 yetişkin) ivedi olarak kaza yerine intikal eden 112 ASİH ekiplerimiz tarafından hastaneye sevkleri sağlanmıştır. 1 öğrencimiz ve tır şoförüne Vezirköprü Devlet Hastanesi Acil Servisi kırmızı alanda, diğer yaralılarımıza ise sarı alanda müdahale edilmemiştir. Yaralılarımızın durumu doktorlarımız tarafından takip edilmektedir. Olay ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmış olup gelişmelerden bilgi verilecektir" dedi.
Kazayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı.

