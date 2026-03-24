Daniel Pancu’dan Dünya Kupası Play-Off öncesi ortalığı karıştıran itiraf: 'Galatasaray istiyor, tercihi Türkiye!'

Türkiye ile Romanya arasındaki dev Dünya Kupası Play-Off mücadelesine sayılı günler kala, Beşiktaş’ın efsane ismi Daniel Pancu’dan gündeme bomba gibi düşen açıklamalar geldi.

Rumen basınına konuşan "Kadıköy Panteri", hem bir transfer transfer savaşını ifşa etti hem de milli takım tercihiyle ilgili Rumenleri üzecek bir öngörüde bulundu.

RUMENLERİN ÜMİDİNİ KESTİ: "MİLLİ TAKIM İÇİN ROTASI TÜRKİYE"

Romanya U21 Milli Takımı Teknik Direktörü görevini de yürüten Daniel Pancu, Alanyaspor'un genç yıldızı Ümit Akdağ hakkında DigiSport'a konuştu. Romanya doğumlu Türk asıllı savunmacının milli takım tercihiyle ilgili net konuşan Pancu, Rumen taraftarların beklentilerine adeta set çekti: "Ümit Akdağ’ın milli takım tercihini Romanya’dan yana kullanacağını pek düşünmüyorum. Türkiye’yi seçme ihtimali çok daha yüksek."

TRANSFER BOMBASINI PATLATTI: GALATASARAY DEVREDE!

Pancu, sadece milli takım meselesiyle kalmadı, Süper Lig’deki transfer dengelerini değiştirecek bir bilgiyi de paylaştı. Alanyaspor’da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç stoper için devlerin sırada olduğunu belirten efsane isim, Galatasaray’ın hamlesini şu sözlerle duyurdu: "Ümit şu an çok iyi durumda ve düzenli olarak forma giyiyor. Birçok kulübün radarında, Galatasaray da bunlardan biri. Yaz transfer döneminde Alanyaspor'dan ayrılma ihtimali oldukça yüksek."

26 MART ÖNCESİ "PSİKOLOJİK HARP"

26 Mart’ta oynanacak kritik Türkiye-Romanya karşılaşması öncesinde gelen bu açıklamalar, her iki ülkede de manşetlere taşındı. Rumen futbolseverler, kendi topraklarında yetişen bir yeteneğin Ay-Yıldızlı formaya yakın olmasını şaşkınlıkla karşılarken; Galatasaraylı taraftarlar, sol ayaklı genç yeteneğin transfer haberiyle heyecanlandı.