Zonguldak'ta hemşireden acı haber

Zonguldak'ta akşam saatlerinde acı bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Bahçelievler Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Türk Kızılay Zonguldak Şubesi'nde görev yapan 47 yaşındaki hemşire Eda Kerim Tekin, spor salonunda antrenman yaptığı esnada rahatsızlandı. Fenalaşan Tekin için salona çağrılan sağlık ekipleri, hemşireye ilk müdahaleyi yaptı.

Ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Tekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eda Kerim Tekin’in 21 yıldır Kızılay'da görev yaptığı öğrenildi.