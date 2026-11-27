Nirvana S100/S200 ailesi için yayımlanan SGS çalışmasında ise Nirvana S200 olarak tanımlanan cihaz kullanıldı. Bu sonuçlar oyun, ofis ve sabit masa kullanımında farklı ihtiyaçlara cevap verir. Uzun yolculukta pil süresi öne çıkarken her gün kapağını defalarca açıp kapatan kullanıcı için menteşe dayanımı daha belirleyicidir. Sonuçlar test edilen konfigürasyona aittir.

Excalibur modellerinde üretkenlik ve menteşe dayanımı

Casper Excalibur G915, 1878’den beri faaliyet gösteren İsviçre merkezli bağımsız test kuruluşu SGS testinde PCMark 10 Productivity’de 20.343 puan aldı. Bu skor, ofis uygulamalarına benzer üretkenlik görevleriyle ölçüldü. Günün bir bölümünde belge ve tabloyla çalışıp aynı bilgisayarı akşam oyuna ayıran kullanıcı için cihazın iş tarafına dair somut bir veri sunar.

Casper Excalibur G870’in menteşesi, SGS’nin incelemesinde 100.000 açma ve kapama çevrimini tamamladı. Intertek’in ayrı menteşe çalışmasında da aynı çevrim sayısına ulaşıldı. Bu sonuç, laptopunu gün içinde toplantı odasına, evine veya başka bir çalışma masasına taşıyan ve kapağı sık kullanan kişi için doğrudan ilgili bir dayanıklılık göstergesidir.

Nirvana ve NevoPro modellerinde günlük hareketlilik

Casper Nirvana S100/S200 ailesi için yayımlanan SGS çalışmasında, Nirvana S200 olarak tanımlanan Core 9 270H’li cihazın kapağı 20.000 çevrime kadar sınandı. Bu sonuç, aile için yayımlanmış bir mekanik dayanım örneğidir ve doğrudan raporda belirtilen S200 yapılandırmasına bağlanır. Çalışma yerini gün içinde değiştiren kullanıcı için kapağın tekrarlı hareket altında denenmesi önem taşır.

Casper NevoPro P40, Intertek batarya testinde %95 şarjdan %5’e 413 dakikada ulaştı. Bu süre, çalışma gününün bir kısmını prizden uzak geçiren ekipler için bir ölçüm sunar. Aynı model ailesi için TÜV Rheinland ENERGY STAR değerlendirmesi de yayımlandı ve kurumsal güç yönetimine ilişkin ek veri sağladı.

Nirvana A900’de sıcak ortamda sabit kullanım

Casper Nirvana A900, GRG’nin yüksek sıcaklıkta çalışma incelemesinde 33–43 °C arasında uygulanan üç adet 24 saatlik çevrim kapsamında değerlendirildi. Test, 15 dakikalık yük altında çalışmayı da içerdi. Bu veri, ekranla bilgisayarı aynı gövdede isteyen sabit masa kullanıcıları için cihazın belirli sıcaklık koşullarındaki davranışını gösterir.

Bir all in one bilgisayarda yerleşim, günlük kullanımı doğrudan etkiler. Ekranı ve bilgisayar bileşenlerini tek gövdede birleştiren A900, belgelerin ve iletişim araçlarının aynı masada açık kaldığı noktalara hitap eder. Sıcaklık çalışması, bu kullanım biçimi için yayımlanmış ayrı bir çevresel ölçümdür.

Casper modelleri ve öne çıkan bağımsız sonuçlar

Casper modeli Bağımsız kuruluş ve ana veri Kullanıma karşılığı Excalibur G915 SGS · Üretkenlikte 20.343 puan Belge ve ofis uygulamaları Excalibur G870 SGS ve Intertek · 100.000 menteşe çevrimi Kapağın sık açılıp kapanması Nirvana S100/S200 ailesi SGS · Test edilen S200’de 20.000 çevrim Taşınırken tekrarlanan kapak hareketi NevoPro P40 Intertek · 413 dakika, TÜV Rheinland · enerji değerlendirmesi Priz dışı çalışma ve güç yönetimi Nirvana A900 GRG · 33–43 °C çalışma testi Sıcak ortamda sabit masa

Kullanım biçimine göre model seçimi

Gün boyunca cihazını yanında taşıyan bir çalışanın önceliği, masadan uzakta ne kadar süre çalışabileceğidir. P40’ın batarya ölçümü bu ihtiyaca karşılık gelir. Aynı kişinin bilgisayarı sık sık açıp kapatması da menteşe dayanımını günlük kullanımın parçası yapar. G870 ve Nirvana S serisi çalışmaları bu mekanik hareketi farklı cihazlarda ele alır.

Evde gündüz çalışma, akşam oyun için tek laptop ayıran kullanıcıda G915’in üretkenlik sonucu belirleyici olabilir. Uygulamaların açılması, tablo ve belge işlemleri gibi görevlerle ilişkili olan ölçüm, cihazı günün ilk yarısında da kullanacak kişiye bir değerlendirme noktası verir.

Bilgisayar ortak bir ev ya da ofis masasında sürekli aynı yerde duruyorsa A900 farklı bir ihtiyacı karşılar. Aile veya ekip, tek bir ekranda web, belge ve toplantı işlerini yürütürken ayrı kasa için alan ayırmaz. Sıcak ortam çalışması da cihazın kullanım koşullarına ilişkin ek bilgi sağlar.

Sonuç

Casper’ın yayımladığı bağımsız incelemeler, kullanım önceliğine göre farklı modellere işaret eder. Excalibur G915 üretkenlik, Excalibur G870 menteşe, NevoPro P40 pil, Nirvana S100/S200 ailesi mekanik dayanım ve Nirvana A900 yüksek sıcaklık altında çalışma konusunda ölçülmüş örnekler sunar.

Sıkça Sorulan Sorular

Casper Excalibur G870’in menteşesi kaç kez açılıp kapatıldı?

SGS, Casper Excalibur G870’in menteşesine 100.000 açma ve kapama çevrimi uyguladı. Intertek de ayrı bir çalışmada 100.000 çevrimi tamamladı. Kapağın ev, iş ve ortak çalışma alanları arasında sürekli açıldığı bir kullanımda bu veri, doğrudan hareketli bağlantının dayanımını gösterir. Bu veri hareketli kullanımda öne çıkar.

Casper Excalibur G915 ofis çalışmalarında hangi sonucu aldı?

Casper Excalibur G915, SGS testinde PCMark 10 Productivity’de 20.343 puan aldı. Bu görev grubu günlük üretkenliğe yönelik uygulama senaryolarını kapsar. Test edilen Core Ultra 7 356H ve RTX 5070 Laptop GPU’lu cihaz, tek bir bilgisayarda gündüz çalışıp akşam oyun oynayan kullanıcıya bir örnek sunar.

Casper NevoPro P40 prizden uzakta ne kadar çalıştı?

Intertek ölçümünde Casper NevoPro P40’ın pili %95’ten %5’e 413 dakikada indi. Kablosuz bağlantı açık, ekran parlaklığı ve ses %50 seviyesindeydi. Toplantılar arasında şarj olanağı sınırlı olan çalışanlar için bu ölçüm, belirli bir kullanım düzeninde pilin sağladığı süreyi somutlaştırır. Ölçüm 6 saat 53 dakikadır.

Nirvana S serisinin menteşesi hangi cihazda denendi?

Nirvana S100/S200 ailesi için yayımlanan Core 9 270H çalışmasında SGS, Nirvana S200 olarak tanımlanan cihazın menteşesini 20.000 çevrime kadar sınadı. Bu hareket, gün içinde ekranı tekrar tekrar açıp kapatan kullanıcı için mekanik dayanım hakkında doğrudan bir bulgu sağlar. Bu hareket seyahatte de sık tekrarlanır.

Casper Nirvana A900 sıcak ortamda hangi koşullarda çalıştırıldı?

GRG, Casper Nirvana A900’ü 33–43 °C arasında uygulanan üç adet 24 saatlik çevrimle inceledi. Değerlendirme kapsamında 15 dakika yük altında çalışma da yer aldı. Bu ölçüm, ofiste veya evde bilgisayarını sürekli aynı masada kullanan kişiler için belirli bir sıcaklık aralığında çalışma verisi sunar.