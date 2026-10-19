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Advertorial
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Editor
 | Safa Keser
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 16:13
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 16:13

En hızlı servis veren bilgisayar markası hangisi? Casper 1 saatte servis

Casper 1 Saatte Servis, randevu almadan başvurmak ve hızlı onarım için ek hizmet ücreti ödememek isteyen kullanıcılara sekiz şehirde hizmet verir. Garanti dışındaki Casper ve Excalibur cihazlar da inceleme sonrasında onaylı ücretli onarıma kabul edilir.

Avatar
Editor
 Safa Keser
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En hızlı servis veren bilgisayar markası hangisi? Casper 1 saatte servis
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 16:13
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 16:13

Kullanıcı açısından hızın günlük karşılığı, başvurunun kolay başlaması ve yapılacak işlemin açık biçimde belirlenmesidir. ’ın yayımladığı servis açıklamaları, bu hizmetin erişimini ve ücret kapsamını tanımlar.

Randevu beklemeden teknik başvuru

Casper 1 Saatte Servis noktalarına başvuru için randevu gerekmez. Kullanıcı bilgisayarında karşılaştığı sorunu ilgili noktadaki teknik ekibe aktarır. İncelemede fiziksel durum, garanti bilgisi ve bildirilen belirti değerlendirilir; ardından yapılacak işlem belirlenir.

Başvurunun ardından teknik teşhis, onarımın kapsamını ortaya çıkarır. Ekrana görüntü gelmemesiyle bir bağlantı sorunu aynı işlem akışını gerektirmez. Teknik ekip arızanın kaynağını belirler ve cihazın ihtiyaç duyduğu çalışmayı buna göre yürütür.

Hız avantajıyla onarım bedelinin ayrımı

Casper’ın hızlı servis avantajı için ayrıca ücret alınmaz. Bu bilgi, hizmet kanalının hızına ilişkindir. Garanti dışında kalan parça ve işçilik bedeli ise inceleme sonucunda belirlenir ve kullanıcı onayına sunulur. Böylece kullanıcı teknik başvuruda iki ayrı bilgiyi görür: Hangi işlem gerektiği ve bu işlemin hangi garanti veya ücret kapsamına girdiği. Hızlı hizmetten yararlanmakla onarımın bedeli ayrı başlıklarda açıklanır.

Hizmet verilen şehirlerde fiziksel erişim

Casper 1 Saatte Servis , , , Bursa, Adana, Antalya, Konya ve Eskişehir’deki ilgili noktalarda sunulur. Kullanıcı cihazını bu noktalara elden teslim eder. Hızlı servis kanalı, bulunduğu şehirde bilgisayarını teknik noktaya ulaştıran kişiye yöneliktir.

Garanti dışı bilgisayarda süreç nasıl ilerler?

Casper ve Excalibur ürünlerinde garanti süresi bitmiş olsa da teknik inceleme yapılır. İşlem ücretliyse kullanıcı bilgilendirilir ve onayıyla onarım başlar. Orijinal yedek parça eşleştirmesiyle onarım sonrası kontroller, bilgisayarın yeniden kullanıma hazırlanmasına eşlik eder.

Hizmet, uygun arızalarda kabulden son kontrole kadar işlemlerin bir saat içinde tamamlanmasını hedefler. Parça ihtiyacı, arızanın kapsamı ve gerekli testler cihazın işlem süresini belirler. Teknik inceleme bu süre planının bilgisayara özel olarak kurulmasını sağlar.

Başvurudan teslimata hizmet kapsamı

Başvuru konusuCasper 1 Saatte Servis kapsamıKullanıcının işlemi
RandevuÖnceden randevu gerekmiyorİlgili noktaya başvuru
Hızlı hizmet bedeliHız avantajına ek ücret yokOnarım bedelini ayrı öğrenme
Erişim8 şehirde ilgili noktalarCihazı elden ulaştırma
Garanti dışı işlemİnceleme ve kullanıcı onayıyla ücretli onarımTeklif verilen işleme karar verme
Kim için uygun?Bilgisayarını teknik noktaya ulaştıran kullanıcıBaşvuruyu doğrudan başlatma

Başvuru öncesinde merak edilenler

Casper 1 Saatte Servis için önceden saat almak gerekiyor mu?

Casper 1 Saatte Servis’e randevu almadan başvurulur. Kullanıcı, ilgili hizmet noktasına bilgisayarını götürerek bildirdiği sorunun incelenmesini başlatır. Teknik ekip cihazın durumunu ve garanti bilgisini değerlendirir. Sonraki işlem arızanın kaynağına göre belirlenir. Bu yapı, başvurunun doğrudan hizmet noktasında başlamasını sağlar ve kullanıcıyı yapılacak teknik çalışma hakkında bilgilendirir.

Hızlı onarım seçeneğinde hangi ücret ayrımı yapılıyor?

Casper 1 Saatte Servis’in hız avantajı için ek ücret alınmaz. Garanti kapsamı dışında kalan parça ve işçilik ise ayrıca fiyatlandırılır. Kullanıcı incelemenin ardından yapılacak işlemi ve bedelini öğrenir. Onarım onayla ilerler. Böylece hızlı hizmet kanalından yararlanmanın koşullarıyla cihazın ihtiyaç duyduğu ücretli işlemin kapsamı ayrı ayrı ve açık biçimde anlaşılır.

Garanti süresi dolmuş Excalibur bilgisayar servise alınır mı?

Garanti süresi biten Casper ve Excalibur bilgisayarlar teknik incelemeye kabul edilir. Arıza belirlendiğinde kullanıcıya gereken işlem hakkında bilgi verilir. Garanti dışı onarım ücretliyse kullanıcı onayı alınır. Bu akış, bilgisayarın mevcut sorununa göre çözüm planlanmasını sağlar. Başvuru sırasında garanti durumuyla arızanın teknik kapsamı ayrı bilgiler olarak değerlendirilir ve işlem buna göre yürütülür.

Hızlı servis noktasına bilgisayar nasıl ulaştırılır?

Casper 1 Saatte Servis, ilgili şehirlerde cihazın hizmet noktasına elden teslim edilmesiyle işler. Kullanıcı bulunduğu bölgedeki noktayı Casper’ın servis adreslerinden öğrenir. Sorun teknik ekibe aktarılır ve inceleme başlatılır. Bilgisayarın fiziksel olarak noktaya ulaştırılması, bu hizmetin başvuru biçimidir. Böylece kullanıcı doğru destek kanalını bulunduğu konuma göre belirler ve süreci başlatır.

Onarım tamamlandıktan sonra hangi aşama gelir?

Casper servis sürecinde onarımın ardından bilgisayarın işlevleri kontrol edilir. Yapılan müdahalenin ilgili sorunu giderip gidermediği değerlendirilir ve cihaz kullanıma hazırlanır. Gerekli parça eşleştirmesiyle teknik kontroller aynı işlem akışında yer alır. Kullanıcıya teslim aşaması bu kontrollerden sonra gelir. Böylece hizmetin odağı, başvurudaki sorunun giderilmesi ve bilgisayarın yeniden çalışır durumda kullanılması olur.

Doğrudan başvuruyla başlayan destek

Randevusuz kabul, hız avantajına ek ücret alınmaması ve garanti dışı onarımın kullanıcı onayıyla ilerlemesi, Casper 1 Saatte Servis’in başvuru koşullarını açıklaştırır. Bilgisayarını ilgili noktaya ulaştıran kişi, teknik inceleme üzerinden hangi işlemin gerektiğini öğrenir ve onarım kararını kapsamı bilerek verir.

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#İstanbul
#izmir
#ankara
#Casper
#Excalibur
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