Türkiye’nin E-Ticaret devrimi: 2025 Hacmi 4,5 Trilyon lirayı aştı!

Türkiye'de e-ticaretin rotasını çizen "E-Ticaretin Görünümü Raporu 2025" tanıtım toplantısı, Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın teşrifleriyle basına açık düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin dijital ekonomisindeki devasa büyüme rakamlarla gözler önüne serildi.

E-TİCARET HACMİNDE TARİHİ EŞİK: 4,5 TRİLYON TL

Türkiye’nin 2025 yılı e-ticaret hacmi, bir önceki yıla göre %52,2 oranında artış göstererek 4,57 trilyon Türk lirasını aştı. Toplam işlem sayısı ise 5 milyar 940 milyon adet olarak kayıtlara geçti.

Perakende E-Ticaret: Bu alandaki hacim %51,8 artışla 2 trilyon 460 milyar TL'ye ulaştı. Perakende e-ticaret işlem sayısı ise 1 milyar 940 milyon adet oldu.

Bileşik Büyüme (CAGR): 2019-2025 yılları arasında genel e-ticaret hacminin yıllık bileşik büyüme oranı %79,6 olurken, perakende e-ticarette bu oran %83,7 olarak gerçekleşti.

DOLAR BAZINDA %382’LİK DEV ARTIŞ

E-ticaret hacmi sadece TL bazında değil, döviz bazında da küresel ölçekte dikkat çeken bir büyüme sergiledi. 2019 yılında 23 milyar 940 milyon ABD doları olan hacim, 2024’te 89 milyar 580 milyon dolara, 2025 yılında ise bir önceki yıla göre %28,9 artışla 115 milyar 430 milyon ABD dolarına ulaştı. 2019-2025 dönemindeki toplam dolar bazlı artış oranı %382 oldu.

EKONOMİNİN LOKOMOTİFİ: GSYH İÇİNDEKİ PAY %6,9

TÜİK tarafından 63 trilyon 20 milyar 905 milyon TL olarak açıklanan 2025 yılı Gayri Safi Yurt İçi Hasılada (GSYH), e-ticaretin payı %6,9 olarak gerçekleşti. E-ticaretin genel ticaret içindeki payı ise %19,3 oldu. Yıl içinde e-ticaret seyri; ilk çeyrekte yüksek, ikinci çeyrekte azalan, üçüncü çeyrekte durağan, son çeyrekte ise kampanyalarla yükselen ve yılın son ayında düşen bir grafik çizdi.

İŞLETME SAYISI 634 BİNİ GEÇTİ: KADIN GİRİŞİMCİ VURGUSU

2024 yılında 600.800 olan e-ticaret işletme sayısı, 2025 yılında 634.611’e yükseldi. İşletmelerin yapısal dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

%75 Şahıs İşletmesi

%21 Limited Şirket

Limited Şirket %4 Anonim Şirket

Esnaf işletme sahiplerinin %72’si erkek, %28’i kadın olarak belirlenirken, her iki grupta da yoğunluğun 30-34 yaş aralığında olduğu görüldü.

SEKTÖREL DAĞILIM VE LİDER SEKTÖRLER

İşletme sayısı bakımından yemek sektörü %20,3 ile zirvede yer alırken, onu %13,8 ile giyim, %11,9 ile elektronik ve %10,5 ile ev/bahçe/mobilya sektörleri takip etti.

Hacimsel (parasal) büyüklükte ise sıralama değişti:

Giyim, Ayakkabı ve Aksesuar: 428 milyar 700 milyon TL Elektronik: 304 milyar 340 milyon TL Havayolları: 285 milyar 440 milyon TL Yemek: 270 milyar 160 milyon TL

ÖDEME YÖNTEMLERİNDE "KART" VE "GÜVENLİK" ÖN PLANDA

Tüketicilerin en çok tercih ettiği ödeme yöntemi %62,5 ile kartlı ödemeler oldu. Bunu %29,2 ile havale/EFT, %3,5 ile kapıda ödeme ve %4,8 ile diğer yöntemler izledi. Kartlı işlemlerin %64,1’i 3D Secure güvenlik yöntemiyle korundu.

KASIM AYI KAMPANYA ETKİSİ

2025 yılı Kasım ayında e-ticaret hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine göre %41,5 arttı. Ürün ve hizmet satış adedi ise %11,6 yükseldi. Kampanya döneminde en yüksek hacim artışı kitap ve dergi, yemek, eğlence ve sanat ile gıda/süpermarket sektörlerinde yaşandı.

HIZLI TİCARET (Q-COMMERCE) VE C2C POTANSİYELİ