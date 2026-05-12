Medya
Avatar
Editor
 Canan Okur

Delikanlı son bölüm nereden izlenir? Delikanlı hangi bölümde final yapıyor?

Show TV'nin dikkat çeken dizisi yayın hayatına hızlı bir giriş yapmıştı. Kısa sürede hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle konuşulmaya başlanan Delikanlı dizisi, şimdilerde final iddialarıyla gündemde. Son bölümleri kaçıran izleyiciler 'Delikanlı son bölüm nereden izlenir?' sorusunu araştırırken, diziyi yakından takip edenler 'Delikanlı final mi yapacak, hangi bölüm?' sorularına cevap aramaya başladı. İşte sert hikayesiyle sosyal medyada gündem olan Delikanlı dizisine dair merak edilenler...

Delikanlı son bölüm nereden izlenir? Delikanlı hangi bölümde final yapıyor?
Başrollerinde ve 'i buluşturan Delikanlı dizisi, ilk bölümüyle büyük yankı uyandırmasına rağmen, reyting yarışında sınıfta kaldı. Dizinin akıbetine dair ortaya atılan iddiaları Delikanlı izleyicisini adeta şaşkına çevirdi. Delikanlı takipçisi hem dizinin son bölümlerine ulaşmaya çalışırken, final iddialarına dair de tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki 'nin adından söz ettiren dizisi Delikanlı gerçekten final mi yapacak? Delikanlı son bölüm nereden izlenir? hangi bölümde final yapıyor? İşte detaylar...

HABERİN ÖZETİ

Delikanlı son bölüm nereden izlenir? Delikanlı hangi bölümde final yapıyor?

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Melis Sezen'in yer aldığı Delikanlı dizisi, düşük reytingler nedeniyle erken final yapacağı iddialarıyla gündemde.
Delikanlı dizisinin yayınlanan tüm bölümleri Show TV'nin resmi dijital platformu üzerinden izlenebilmektedir.
Dizinin 7. bölümde final yapacağı ve 18 Mayıs 2026 Pazartesi akşamı ekranlara veda edeceği konuşuluyor.
Dizi kadrosunda Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci gibi isimler yer almaktadır.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

DELİKANLI SON BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Delikanlı dizisinin yayınlanan tüm bölümleri kaçıranlar için, Show TV'nin resmi dijital platformu üzerinden izlenebiliyor.

Delikanlı son bölümü, kanalın resmi internet sitesinde HD kalitede ve tek parça halinde erişime açık halde bulunmakta. Dizinin takipçileri kaçırdığı sahneleri, bölüm özetlerini ve fragmanları buradan takip edebilirler.

Ayrıca Delikanlı dizisi resmi YouTube paylaşımları da yoğun ilgi görmekte. Özellikle kısa kısa verilen sahneler ve dikkat çeken aksiyon sahneleri sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşıyor. Bununla beraber Delikanlı dizisinin bazı sahneleri de yine TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında viral hale gelmiş durumda.

DELİKANLI HANGİ BÖLÜM FİNAL YAPIYOR?

Delikanlı dizisinin final yapacağına dair iddialar gündemdeki yerini korurken, izleyici kaçıncı bölüm final?, sorularını hızla araştırmaya devam ediyor.

Reyting performansının düşük gelmesinden dolayı erken final kararı alan Delikanlı dizisinin 7. bölümde final yapacağı konuşuluyor. Eğer bir değişiklik olmazsa Delikanlı dizisi 18 Mayıs 2026 Pazartesi akşamı yayınlanacak olan 7. bölümle beraber ekranlara veda edecek.

DELİKANLI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Erken final kararı alarak şoke eden Delikanlı dizisi, yayına başlamadan önce oyuncu kadrosuyla geniş yankı uyandırmıştı. İşte Delikanlı kadrosunda yer alan yıldız isimler...

OyuncuKarakter
Mert Ramazan DemirYusuf
Melis SezenHazan
Salih BademciSarp
AkdemirMina
DemirtaşDila
KızılhanDevrim
YakutZühre
AkdemirUğur
AslanMiran
Fırat AltunmeşeSaffet
