Delikanlı son bölüm nereden izlenir? Delikanlı hangi bölümde final yapıyor?

Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Melis Sezen'i buluşturan Delikanlı dizisi, ilk bölümüyle büyük yankı uyandırmasına rağmen, reyting yarışında sınıfta kaldı. Dizinin akıbetine dair ortaya atılan erken final iddiaları Delikanlı izleyicisini adeta şaşkına çevirdi. Delikanlı takipçisi hem dizinin son bölümlerine ulaşmaya çalışırken, final iddialarına dair de tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki Show TV'nin adından söz ettiren dizisi Delikanlı gerçekten final mi yapacak? Delikanlı son bölüm nereden izlenir? Delikanlı dizisi hangi bölümde final yapıyor? İşte detaylar...

DELİKANLI SON BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Delikanlı dizisinin yayınlanan tüm bölümleri kaçıranlar için, Show TV'nin resmi dijital platformu üzerinden izlenebiliyor.

Delikanlı son bölümü, kanalın resmi internet sitesinde HD kalitede ve tek parça halinde erişime açık halde bulunmakta. Dizinin takipçileri kaçırdığı sahneleri, bölüm özetlerini ve fragmanları buradan takip edebilirler.

Ayrıca Delikanlı dizisi resmi YouTube paylaşımları da yoğun ilgi görmekte. Özellikle kısa kısa verilen sahneler ve dikkat çeken aksiyon sahneleri sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşıyor. Bununla beraber Delikanlı dizisinin bazı sahneleri de yine TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında viral hale gelmiş durumda.

DELİKANLI HANGİ BÖLÜM FİNAL YAPIYOR?

Delikanlı dizisinin final yapacağına dair iddialar gündemdeki yerini korurken, izleyici kaçıncı bölüm final?, sorularını hızla araştırmaya devam ediyor.

Reyting performansının düşük gelmesinden dolayı erken final kararı alan Delikanlı dizisinin 7. bölümde final yapacağı konuşuluyor. Eğer bir değişiklik olmazsa Delikanlı dizisi 18 Mayıs 2026 Pazartesi akşamı yayınlanacak olan 7. bölümle beraber ekranlara veda edecek.

DELİKANLI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Erken final kararı alarak şoke eden Delikanlı dizisi, yayına başlamadan önce oyuncu kadrosuyla geniş yankı uyandırmıştı. İşte Delikanlı kadrosunda yer alan yıldız isimler...