10 Eylül günü Valorant’ta bağlantı sorunları yaşandı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

10 Eylül 2024 13:52 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 14:00

Riot Games tarafından geliştirilmiş Valorant'a bugün giriş yapan kullanıcılar sorun ile karşılaştı. Kullanıcı raporlarına göre teknik bir sorun yaşandığı öğrenilirken çöktü mü, neden açılmıyor merak edilmişti.

Valorant Tr sunucusunda sorun olduğu düşünülürken sunucu durumu oyunseverler tarafından araştırıldı. 10 Eylül günü öğlen saatlerinde girişte problem yaşandı. Downdetector raporlamaları aracılığıyla bazı sorunlar yaşandığı da öğrenildi. Oyuna giriş yapanlar "İstanbul sunucusu yok, görünmüyor" ifadelerini kullandı. VALORANT İSTANBUL SUNUCUSU ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? Milyonlarca oyuncusu olan Valorant'ta 10 Eylül bazı teknik problemler meydana geldi. Öğlen saatlerinde giriş yapmak isteyenler bağlantı sorunları yaşadığını belirtti. Kullanıcılar sosyal medya hesaplarında sunucu hatası olup olmadığına dair paylaşımlarda bulundu. Downdetector'de yer alan son raporlama şöyle: VALORANT NEDEN AÇILMIYOR, SORUN MU VAR? Bugün öğlen saatlerinde oyunda bazı sorunlar yaşanırken kullanıcılar oyuna giriş yaparken sorun yaşadı. Kısa süre içerisinde oyuna sorunsuz giriş yapılması bekleniyor. İlgili Haberler Valorant'ın yeni ajanı Vyse'ın ne zaman geleceği açıklandı Valorant VP fiyatları 18 Eylül'de yüzde 15 zamlanacak