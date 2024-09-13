119.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kura (DHY) başvuruları 26 Eylül'e kadar devam edecek

13 Eylül 2024 12:42 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 12:44

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yapılan duyuruya göre; 119.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kura (DHY) kura başvuruları 26 Eylül Perşembe gününe kadar devam edecek.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı ilan metninde 119. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasına alınan hekimlerin isim listeleri 30 Eylül 2024 tarihinde ilan edileceği duyuruldu.

119.DÖNEM DHY BAŞVURULARI NE ZAMAN?

119.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kura (DHY) kura başvuruları 26 Eylül Perşembe gününe kadar devam edecek.

119.DÖNEM DHY MAZERET BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kuraya alınan hekimlerin eş veya sağlık mazereti sebebiyle atanma başvuruları 30 Eylül Pazartesi gününden 2 Ekim Çarşamba gününe kadar yapılacak.

119.DÖNEM DHY KURASINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yapılan duyuruya göre; “Tıp fakültelerinden mezun olan tabiplerden diplomaları ve eğitim kurumlarından uzmanlık eğitimini tamamlayarak ilgili branşta uzman tabip olanlardan uzmanlık tesciline esas belgeleri 26/09/2024 tarihinden önce Bakanlığımız Genel Evrak Birimine ulaşan ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanacak olan listelerin ilan tarihine kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak değerlendirme sonucunda tescil işlemleri tamamlanan hekimler 119.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasına alınacaklardır.”

DHY KURASI NE ZAMAN?

DHY kurasının, 30 Eylül 2024 tarihinde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde kuraya alınan hekimlerin isim listelerinin yayınlanmasının ardından yapılması bekleniyor.