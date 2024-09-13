Tavuk pişirirken hasta eden hata, besin değerini yok ediyor! Kalp doktoru uyardı

13 Eylül 2024 09:23 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 09:29

Tavuk pişirirken herkesin yaptığı kritik bir hata, sağlık sorunlarına yol açıyor. İşte kalp uzmanı Doç. Dr. Mustafa Keskin'den kulaklara küpe olacak uyarı.

Tavuk yemekleri son dönemde siyah et fiyatlarının artması ile birlikte sofralarda daha sık yer bulur hale geldi. Tavuk sote, tavuk döner, tavuk tantuni hatta tavuk kıyması ile yapılmış köfteler de ev hanımlarının vazgeçilmez menüleri arasında yer buluyor. Ancak birçoğumuz tavuk pişirirken bilerek ya da bilmeyerek büyük bir hata yapıyoruz. Bu hata tavuğun besin değerini neredeyse yok etmekle birlikte büyük sağlık sorunlarına da kapı aralayabiliyor. Kalp uzmanı Doç Dr. Muhammed Keskin tavuk pişirirken yapılan büyük hatayı paylaşırken, ev hanımlarına önemli pişirme tüyoları verdi.

TAVUK YEMEĞİ YAPARKEN BU HATADAN KAÇININ

Doç. Dr. Muhammed Keskin'e göre, tavuk yaparken düşülen en büyük hata pişirme öncesi tavuğu yıkamak. Kendi çevresindekiler de dahil olmak üzere birçok kişinin tavuğu yıkama hatasına düştüğünü belirten Doç. Dr. Keskin, "Bu çok yanlış. Tavuk asla yıkanmaz.. Dünya genelinde her sene 220 bin tane campylobacter enfeksiyonu gelişiyor. Bunun en az 50 bin tanesi yıkanan tavuklar yüzünden" dedi.

tgrthaber.com'un derlediği habere göre, tavuk yıkanırken binlerce bakterinin mutfağa saçıldığını belirten Keskin "Eğer tavuğu yıkarsanız bütün mutfağı berbat edersiniz. Tavuk yıkanan mutfaklarda temizlenmesi zor hatta imkansız olan bakteriler kişilerde ciddi enfeksiyonlara yol açabiliyor" ifadelerini kullandı.

Tavuk yıkanan evlerde yaşayanların salmonella ve campylobacter enfeksiyonu açısından ciddi risk altında olduğunu belirten Doç. Dr. Muhammed Keskin, bu enfeksiyonların en belirgin sonucunun ishal olduğunu belirterek, "Ummadığınız bir şekilde ishal oluyorsanız bunun sebebi yıkadığınız tavuklar olabilir" diyerek sözlerini sonlandırdı.