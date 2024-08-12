Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>12 Ağustos bugünün Süper Lig maç programına göre 2 karşılaşma oynanacak

12 Ağustos bugünün Süper Lig maç programına göre 2 karşılaşma oynanacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
12 Ağustos 2024 08:58 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 09:00
12 Ağustos bugünün Süper Lig maç programına göre 2 karşılaşma oynanacak

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken futbolseverler mücadeleleri yakından takip ediyor. 12 Ağustos bugün maç var mı, kimin merak edilirken ligde 1. hafta programı bir süre önce açıklanmıştı.

Futbolseverlerin merakla beklediği Süper Lig başladı. Karşılaşmalarda heyecan sürerken taraftarlar takımlarının mücadelelerini yakından takip ediyor. Bu akşam hangi maç var araştırılırken fikstür TFF tarafından duyurulmuştu.

12 AĞUSTOS BUGÜN MAÇ VAR MI, KİMİN 2024?

Bugünün maç programına göre Süper Lig'de 2 müsabaka oynanacak.

Trendyol Süper Lig

Rizespor – Başakşehir | 21.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV

Bodrumspor – Gaziantep FK | 21.00 | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

12 Ağustos bugünün Süper Lig maç programına göre 2 karşılaşma oynanacak - 1. Resim

Trendyol 1. Lig

Ümraniyespor – Çorum FK | 21.00 | TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV

13 Ağustos günü oynanacak maçlar ise şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

Fenerbahçe – Lille | 20.00

Ludogorets – Karabağ | 21.00

RİZESPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Heyecanla beklenen Süper Lig başladı. İlk hafta müsabakalarından biri olan Rizespor ile Başakşehir maçı olurken 21.00'de başlayacak ve Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...