12 Ağustos bugünün Süper Lig maç programına göre 2 karşılaşma oynanacak
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken futbolseverler mücadeleleri yakından takip ediyor. 12 Ağustos bugün maç var mı, kimin merak edilirken ligde 1. hafta programı bir süre önce açıklanmıştı.
Futbolseverlerin merakla beklediği Süper Lig başladı. Karşılaşmalarda heyecan sürerken taraftarlar takımlarının mücadelelerini yakından takip ediyor. Bu akşam hangi maç var araştırılırken fikstür TFF tarafından duyurulmuştu.
12 AĞUSTOS BUGÜN MAÇ VAR MI, KİMİN 2024?
Bugünün maç programına göre Süper Lig'de 2 müsabaka oynanacak.
Trendyol Süper Lig
Rizespor – Başakşehir | 21.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV
Bodrumspor – Gaziantep FK | 21.00 | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
Trendyol 1. Lig
Ümraniyespor – Çorum FK | 21.00 | TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV
13 Ağustos günü oynanacak maçlar ise şöyle:
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Fenerbahçe – Lille | 20.00
Ludogorets – Karabağ | 21.00
RİZESPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Heyecanla beklenen Süper Lig başladı. İlk hafta müsabakalarından biri olan Rizespor ile Başakşehir maçı olurken 21.00'de başlayacak ve Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.