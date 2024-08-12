Süper Lig kariyerine kırmızı kartla başladı! Arda Turan çılgına döndü

12 Ağustos 2024 00:44 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 00:47

Süper Lig'in ilk haftasında Eyüpspor, Alanyaspor'a konuk oldu. 76'ncı dakikada Alanyaspor'un bulduğu beraberlik sonrası saha kenarı karıştı.

Süper Lig'de teknik direktör olarak ilk maçına çıkan Arda Turan, maçın hakemine çok sert tepki gösterdi. Arda Turan, Alanyaspor'un golü öncesi oyuncularını değişiklik için kenara göndermiş ancak değişiklikler gerçekleşmemişti.

Değişikliklerin gecikmesine sinirlenen Arda Turan, golün ardından çılgına döndü. Müsabakanın hakemi Arda Turan'ı kırmızı kartla cezalandırdı.

Arda Turan, Süper Lig'deki ilk teknik direktörlük deneyimine kırmızı kartla başladı.