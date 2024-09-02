13 Eylül'de başlayacak olan Yalı Çapkını oyuncu kadrosuna yeni isimler dahil oluyor
Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi sezon arasına girerken yeni sezon ne zaman başlayacak merak edilmişti. Geçtiğimiz cuma günü sete başlayan diziye yeni isimler dahil olurken oyuncu kadrosu da güncellendi.
Son zamanların popüler dizileri arasında yer alan Yalı Çapkını'nın izleyicileri heyecanla yeni sezonu beklerken tarih belli oldu.
Afra Saraçoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizi merakla beklenirken yeni oyuncular da katılıyor.
YALI ÇAPKINI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2024?
Geçtiğimiz cuma günü sete çıkan dizi Birsen Altuntaş'ın haberine göre 13 Eylül'de başlayacak.
Dizinin oyuncuları arasında Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer yer alıyor.
YALI ÇAPKINI OYUNCU KADROSUNDA YENİ İSİMLER
Dizide Seyran'ın hayatına Sinan karakteri katılırken Ferit'in hayatına da Diyar girecek. Diyar karakterinin Ferit'ten büyük olduğu da eklendi.
Orhan karakterinin hayatına da bir isimin dahil olacağı konuşulurken Ayşen Sezerel'in Betül, Levent Keskin'in Osman, Selin Beliz Şahan'ın Sevda ve Hazal Aracı'nın Betül rolünü oynaması bekleniyor.