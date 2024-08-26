Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir senaryoda da ayrıldı! Yalı Çapkını dizisi baştan yazıldı

26 Ağustos 2024 10:44 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 10:44

Geçtiğimiz sezona damgasını vuran Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, ilişkilerini noktalayınca bu durum senaryoya da yansıdı. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ile sahnelerinin azaltılmasını isteyince senaryoda değişikliğe gidildi.

YALI ÇAPKINI'NDA SENARYO DEĞİŞTİ, 2 YENİ KARAKTER GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeni sezonu merakla beklenen Yalı Çapkını dizisinde zaman atlaması yaşanacak. Afra Saraçoğlu’nun oynadığı Seyran ile Mert Ramazan Demir’in oynadığı Ferit dizide ayrı hayatlara sürüklenecek.

Afra Saraçoğlu'nun isteği sonrası dizide değişikliğe gidildi ve 2 önemli karakter eklendi. Seyran ile ile ilgili karakter Sinan’ın ardından bir diğer önemli karakter de Diyar olacak. Diyar’ın da Ferit’in hayatıyla ilgisi olduğu konuşuluyor. Her iki rol için de görüşmeler devam ediyor.