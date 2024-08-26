Buse Terim'in eski eşi Volkan Bahçekapılı'nın olaylı gecesi! Tehditler savurdu, öfke kustu

26 Ağustos 2024 09:54 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 10:45

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Geçtiğimiz aylarda 10 yıllık eşi Buse Terim'den boşanan Volkan Bahçekapılı gecelerde görüntülendi. Kız arkadaşıyla görüntülenen Volkan Bahçekapılı, öfkelenerek gazetecilere tehditler savurdu. Özel şoförünü gönderen Volkan Bahçekapılı, "O fotoğrafları sileceksiniz, yoksa sizin için kötü olur" dedi.

VOLKAN BAHÇEKAPILI, GAZETECİLERE TEHDİTLER SAVURDU

Takvim'de yer alan habere göre; Dün akşam Bebek'te görüntülenen Volkan Bahçekapılı, kız arkadaşıyla aracına binerken fotoğraflandı. Flaşların patlamasıyla neye uğradığını şaşıran Volkan Bahçekapılı, aracının hareket etmesinden kısa süre sonra özel şoförünü gazetecilerin yanına göndererek, "O fotoğrafları sil. Yoksa kötü olur. Sen hangi gazetedesin. Yarın seninle görüşürüz'' şeklinde tehditler savurarak bağırmaya başladı.

Seslerin yükselmesinin ardından etrafına toplanan kalabalık sonrası oradan ayrılan şoför, hızlıca aracına bindi. Volkan Bahçekapılı konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

BUSE TERİM VE VOLKAN BAHÇEKAPILI BOŞANMA HABERLERİNİ BÖYLE DUYURMUŞTU

Çıkan boşanma haberleri sonrası paylaşım yapan Buse Terim, "Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladığımız anlaşmazlıklar nedeniyle evliliğimizi bitirme kararı aldık. Evliliğimizin bize hediyesi kızlarımız, daima önceliğimiz olacak. Bu zor geçiş sürecinde ailemizin özellikle de çocuklarımızın mahremiyetine göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz" ifadelerine yer vermişti.