16 Ağustos 2024 BİM motor ürünlerinde motor takip cihazı 3 bin 975 TL'ye satışa çıkıyor

14 Ağustos 2024 12:00 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 12:44

16 Ağustos 2024 tarihli BİM Aktüel'de motor ürünleri kategorisinde motor takip cihazı ve uygun fiyatı dikkat çekiyor. Son dönemlerde BİM motor ürünleri geniş ürün seçeneği ile tüketiciye sunuluyor.

16 AĞUSTOS 2024 BİM MOTOR TAKİP CİHAZI NE ZAMAN GELİYOR?

BİM Motor takip cihazı 16 Ağustos'ta raflarda yerini alacak. 3 bin 975 TL'den satışa sunulacak BİM motor takip cihazı Motorist Motosiklet GPS Takip Cihazı olarak satılıyor ve motosiklet ve aracınızı 7/24 takip etme imkanı sağlıyor.

MOTORİST MOTOR TAKİP CİHAZI ÖZELLİKLERİ

Özellikle motosiklet hırsızlıklarının artmasıyla motorcular için kurtarıcı ürünlerden biri olan motor takip cihazı, Türkiye'deki en küçük takip cihazı olduğunu vadediyor.

Hırsızlık alarmı, sarsıntı alarmı, canlı takip, telefon araması, 5 metreye kadar hassasiyetli konum doğrulama, dahili batarya ve IPX6 suya dayanıklılık özellikleri bulunuyor.

Servis adresinde ücretsiz kurulum gerçekleşmesinin yanı sıra 2 yıllık abonelik hediyesi ve 4 yıllık garanti fırsatları bulunuyor.

BİM MOTOR TAKİP CİHAZI KAÇ TL?

3 bin 975 TL'den satışa sunulacak BİM motor takip cihazı, peşin fiyatına 6 taksit seçeneği ile alınabiliyor.