1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretine zam yapıldı! Yeni ücret 585 TL oldu

16 Ağustos 2024 11:30 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 11:41

16 Ağustos tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretlerine zam yapıldı.

Yapılan zammın ardından vatandaşlar 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretlerinin ne kadar olduğunu merak etmeye başladı.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 555 TL'den 585 TL'ye yükseltildi.

Yapılan zamlar 16 Ağustos Cuma günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olacak.

Diğer köprülerin ücretleri ise şöyle oldu: