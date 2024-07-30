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2004 yılında vizyona giren GORA filminin devamı olan Gora 4 Gora geliyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
30 Temmuz 2024 09:40 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 09:50
2004 yılında vizyona giren GORA filminin devamı olan Gora 4 Gora geliyor

Türk sinemasında halen adından söz ettiren yapımlardan biri olan G.O.R.A vizyona girdiği günden itibaren çok fazla sayıda izlendi. Cem Yılmaz'ın yer aldığı başarılı filmin devamı olan Gora 4 Gora'nın çekimlerine başlandığı ise Yılmaz tarafından paylaşılırken ne zaman çıkacağı ve oyuncu kadrosu gündeme geldi.

Cem Yılmaz, Şafak Sezer, Ozan Güven, Özkan Uğur gibi başarılı sanatçıların yer aldığı G.O.R.A filmi, oyuncu kadrosu ve senaryosu ile adından yıllardır söz ettiriyor.

2004 senesinde vizyona girmesinin üzerinden 20 yıl geçerken yeni filmin geleceği açıklandı.

GORA 4 GORA NE ZAMAN, NEREDE ÇIKACAK?

Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz 20 Mayıs tarihinde Twıtter hesabından yeni devam filminin geleceğini takipçilerine "Üzgünüm daha fazla bekleyemem" notu ile duyurdu.

Devam filminin ne zaman çıkacağı henüz belli olmazken film, Netflix platformunda izleyici ile buluşacak.

2004 yılında vizyona giren GORA filminin devamı olan Gora 4 Gora geliyor - 1. Resim

GORA 4 GORA OYUNCU KADROSU

Heyecanla beklenen filmin oyuncu kadrosu henüz duyurulmazken G.O.R.A filminde de yer alarak beğeni toplayan Ozan Güven'in kadrodaki isimler arasında olduğu öğrenildi.

Cem Yılmaz'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Ozan Güven'in yer alması izleyiciyi heyecanlandırdı.

2004 yılında vizyona giren GORA filminin devamı olan Gora 4 Gora geliyor - 2. Resim

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Kaynak: TGRT Haber
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