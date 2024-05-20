Cem Yılmaz yeni filmi Gora 4 Gora'yı duyurdu, serinin devam filmi Netflix'te yayınlanacak
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
20 May 2024 20:29 - Güncelleme : 20 May 2024 20:34
Türk komedi filmlerinin efsanesi G.O.R.A serisinin dördüncü filmi "Gora 4 Gora", Cem Yılmaz'ın duyurusuyla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Film, Netflix platformunda yayınlanacak. Peki, ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
Türk komedi sinemasının unutulmaz serisi G.O.R.A'nın devam filmi için beklenen haber geldi.
Cem Yılmaz, Twitter (X) hesabında, "Gora 4 Gora" filminin çekimlerine başladığını açıkladı.
İlk film GORA (resmi adıyla G.O.R.A) 2004 yılında vizyona girmişti.
2. film AROG ve 3. film Arif V 216'dan sonra, 4. sürpriz film haberi ünlü komedyenin hayranlarını sevindirdi.
20 yıl sonra yeniden izleyiciyle buluşacak olan Gora serisinin yeni filmi, "Gora 4 Gora" adıyla Netflix'te yayınlanacak.
Cem Yılmaz, Şafak Sezer, Ozan Güven, Özkan Uğur, Özge Özberk, Rasim Öztekin ve Erdal Tosun gibi oyuncuların yer aldığı efsane kadrosunun bu filmde de yer alması bekleniyor.
Kaynak: TGRT Haber