Cem Yılmaz yeni filmi Gora 4 Gora'yı duyurdu, serinin devam filmi Netflix'te yayınlanacak

20 May 2024 20:29 - Güncelleme : 20 May 2024 20:34

Türk komedi sinemasının unutulmaz serisi G.O.R.A'nın devam filmi için beklenen haber geldi.

Cem Yılmaz, Twitter (X) hesabında, "Gora 4 Gora" filminin çekimlerine başladığını açıkladı.

İlk film GORA (resmi adıyla G.O.R.A) 2004 yılında vizyona girmişti.

2. film AROG ve 3. film Arif V 216'dan sonra, 4. sürpriz film haberi ünlü komedyenin hayranlarını sevindirdi.

20 yıl sonra yeniden izleyiciyle buluşacak olan Gora serisinin yeni filmi, "Gora 4 Gora" adıyla Netflix'te yayınlanacak.

Cem Yılmaz, Şafak Sezer, Ozan Güven, Özkan Uğur, Özge Özberk, Rasim Öztekin ve Erdal Tosun gibi oyuncuların yer aldığı efsane kadrosunun bu filmde de yer alması bekleniyor.