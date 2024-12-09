2024-EUS tercihleri başladı: Tercih işlemleri nasıl yapılır?

09 Aralık 2024 13:37 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 13:40

2024-EUS tercihleri Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuru ile erişime açıldı. Bugün başlayan tercihler için adayların tercih kılavuzunda bulunan tarihler aralığında işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Eczacılıkta Uzmanlık yerleştirmeleri için tercihler 9 Aralık Pazartesi günü başladı. Tercihler ÖSYM internet sitesi üzerinden online olarak alınacak.

2024-EUS TERCİH​ İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

2024 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-EUS) tercih işlemleri, 09-15 Aralık 2024 tarihleri arasında ÖSYM internet sitesi üzerinden elektronik olarak yapılacak.

2024-EUS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından yapılan Eczacılıkta Uzmanlık yerleştirmeleri için tercihler 15 Aralık Pazar günü sona erecek.