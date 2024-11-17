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2024 Kainat Güzellik yarışmasının kazananı belli oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
17 Kasım 2024 16:46 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 17:08
2024 Kainat Güzellik yarışmasının kazananı belli oldu

Kainat Güzellik Yarışması'nde kazanan isim Danimarkalı Victoria Kjær Theilvig oldu. Yarışma Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlenmişti.

Mexico City'de düzenlenen 73. Kainat Güzellik Yarışmasının kazananı belli oldu.

2024​ Kainat Güzellik Yarışması'nda 126 güzellik kraliçesi yer almıştı.

2024 Kainat Güzellik yarışmasının kazananı belli oldu - 1. Resim

KAİNAT GÜZELLİK YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

Danimarka​ güzeli Victoria Kjær Theilvigo, Miss Universe 2024 unvanını alan yarışmacı oldu.

Victoria Kjær Theilvig, yarışmayı kazanan ilk Danimarkalı oldu.

2024 Kainat Güzellik yarışmasının kazananı belli oldu - 2. Resim

TÜRKİYE'Yİ KİM TEMSİL ETTİ?

"Miss Universe Türkiye" birincilik tacını alan, Almanya doğumlu 20 yaşındaki Ayliz Duman olmuştu.

Duman, 73'üncü Miss Universe güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti.

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Kaynak: TGRT Haber
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