Miss Universe güzeli Ayliz Duman Meksika yolcusu! Türkiye'yi temsil edecek

31 Ekim 2024 10:45 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 10:49

Miss Universe Türkiye güzellik yarışması birincisi Ayliz Duman, 73'üncü Miss Universe güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti. 20 yaşındaki Ayliz Duman, sosyal medya paylaşımlarıyla ise dikkat çekti.

Almanya doğumlu Ayliz Duman, üniversite sınavına hazırlanırken katıldığı Miss Universe yarışmasında tacı taktı. 15 Ekim'de düzenlenen 'Miss Universe Türkiye'de birinci seçilen Ayliz Duman, 73'üncü Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti.

AYLİZ DUMAN MEKSİKA YOLCUSU

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ayliz Duman, "Bekle beni Meksika, ben geliyorum" notunu düştü. Uçaktan peş peşe paylaşım yapan Ayliz Duman, 16 Kasım 2024'te Meksika'nın Mexico City kentindeki Arena CDMX'te düzenlenecek yarışmada ülekmizi temsil edecek.

Ayliz Duman yarışma sonrasında duygularını şöyle dile getirmişti: İnanılmaz derecede heyecan verici bir geceydi ve bunu mümkün kılan herkese en kalbi teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Katılan herkesin çabası, tutkusu ve bağlılığı, bu geceyi gerçekten unutulmaz kıldı. Bu deneyimin bir parçası olduğum için kendimi inanılmaz şanslı hissediyorum. Yarışma heyecanının ötesinde bana kazandırdığı en değerli şey hepinizle tanışıp bağ kurma şansıdır. Bu yolculuğu unutulmaz kıldınız ve bunun için derinden minnettarım. Hepinizi seviyorum.