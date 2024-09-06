2024 Paralimpik Oyunları 6 Eylül programında tekerlekli sandalye eskrim, powerlifting ve masa tenisi müsabakaları bulunuyor

06 Eylül 2024 08:21 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 08:24

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları 6 Eylül maç programı belli oldu. Günün programında Türkiye’yi temsil eden milli sporcular altın madalya mücadelesi verecek.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği 2024 Paralimpik Oyunları 6 Eylül programında tekerlekli sandalye eskrim, para halter, masa tenisi, judo, yüzme ve atletizm müsabakaları yer alıyor.

2024 PARALİMPİK OYUNLARI 6 EYLÜL MAÇ PROGRAMI

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi internet sitesinde yayınlanan takvime göre 2024 Paralimpik Oyunları 6 Eylül maç programı şu şekilde;

10.53 Para Yüzme Kadınlar 50 Metre - Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı

11.54 Para Yüzme Erkekler 50 Metre Serbest Stil - Umut Ünlü

12.28 Para Yüzme Erkekler 100 Metre Serbest Stil - Turgut Aslan Yaraman

11.00 Para Judo - Recep Çiftçi, Merve Uslu, Gökçe Yavuz ve Döndü Yeşilyurt

11.40 Tekerlekli Sandalye Eskrim - Hakan Akkaya

13.00 Para Powerlifting Final - Uğur Yumuk

13.00 Para Masa Tenisi - Neslihan Kavas

20.00 Para Atletizm - Reyhan Taşdelen, Esra Bayrak ve Fatma Damla Altın

TÜRKİYE-İSRAİL GOALBALL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

5 Eylül Perşembe günü milli kadın goalball takımı İsrail ile karşı karşıya geldi. Kıyasıyla mücadeleyi milli goalball takımımız 8-3’lük skorla birinci olarak bitirdi.

TÜRKİYE 2024 PARALİMPİK OYUNLARINDA KAÇINCI SIRADA?

Fransa’da düzenlenen Paralimpik Oyunlarında şu ana kadar en fazla madalya kazanarak 15. sırada yer alan Türkiye, genel madalya sıralamasında ise 25. sırada bulunuyor.