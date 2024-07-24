2024 Paris Olimpiyatlarına Galatasaray Spor Kulübünden 6 sporcu katılacak

24 Temmuz 2024 12:08 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 12:08

2024 Paris Olimpiyatlarında, Türkiye’de 30 kulüpten 102 sporcu atletizm, atıcılık, boks, badminton, bisiklet, güreş, halter, jimnastik, judo, kürek, masa tenisi, okçuluk ve voleybol olmak üzere 32 spor dalında mücadele edecek.

2024 PARİS OLİMPİYATLARINA GALATASARAY’DAN KAÇ SPORCU KATILACAK?

Fransa’nın ev sahipliği yaptığı 26 Temmuz Cuma günü başlayacak 33.Yaz Olimpiyatlarına Galatasaray Spor Kulübü’nden yüzme ve yelken branşında 6 sporcu katılacak.

2024 Paris Olimpiyatlarına kota alan Galatasaray Spor Kulübü sporcuları:

Yüzme: Fidan Ögel, Kayra Özdemir (Judo), Berkay Ömer Öğretir, Ela Naz Özdemir, Berke Saka

Yelken: Ecem Güzel

TÜRKİYE 2024 YAZ OLİMPİYATLARINDA KAÇ DALDA YARIŞACAK?

26 Temmuz 2024 Cuma günü başlayan 2024 Yaz Olimpiyatlarında Türkiye; atletizm, atıcılık, boks, badminton, bisiklet, güreş, halter, jimnastik, judo, kürek, masa tenisi, okçuluk ve voleybol olmak üzere 32 spor dalında 102 sporcuyla mücadele edecek.

2024 PARİS OLİMPİYATLARINA TÜRKİYE İLK KEZ HANGİ BRANŞLARDAN KATILIYOR?

2024 Paris Olimpiyatları’nda OCOG önerisiyle kabul edilen spor dalları arasında Türkiye ilk kez break dans ve dalga sörfü branşlarında mücadele edecek.

2024 PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN?

Fransa’nın üçüncü kez ev sahipliği yapacağı 2024 Yaz Olimpiyatları 26 Temmuz Cuma günü başlayacak.