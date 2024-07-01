2024 Paris Olimpiyatlarında 329 müsabakada 32 branş bulunuyor

01 Temmuz 2024 19:11 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 19:15

Atıcılık, atletizm, voleybol, yüzme, güreş, boks, eskrim, bisiklet ve badminton gibi 32 branşın bulunduğu Paris Yaz Olimpiyatlarında 206 ülke mücadele edecek.

2024 PARİS OLİMPİYATLARINDA KAÇ BRANŞ VAR?

26 Temmuz 2024 - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen 33.Yaz Olimpiyatları 17 gün sürecek ve 206 ülkeden 10.500 sporcu 329 müsabakada 32 branşta mücadele edecek.

2024 PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN?

Fransa’nın ev sahipliği yaptığı 33.Yaz Olimpiyatları 26 Temmuz 2024 Cuma günü Türkiye saati ile 22.00’da Seine Nehri’nde düzenlenen törenle başlayacak.

TÜRKİYE 2024 YAZ OLİMPİYATLARINDA KAÇ DALDA YARIŞACAK?

26 Temmuz 2024 Cuma günü başlayan 2024 Yaz Olimpiyatlarında Türkiye; atletizm, atıcılık, boks, badminton, bisiklet, güreş, halter, jimnastik, judo, kürek, masa tenisi, okçuluk ve voleybol olmak üzere 32 spor dalında 89 sporcuyla mücadele edecek.

2024 YAZ OLİMPİYATLARINDA TÜRKİYE KAÇ BRANŞTA YARIŞACAK?

2024 Paris Olimpiyatlarında Türkiye 89 milli sporcuyla 32 branşta yarışacak.

2024 PARİS OLİMPİYATLARINA KAÇ SPORCU KATILACAK?

3.kez Fransa’da düzenlenecek 33.Yaz Olimpiyatlarında 10.500 sporcu mücadele edecek.

2024 PARİS OLİMPİYATLARI NEREDE YAPILACAK?

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Seine Nehri’nde düzenlenen törenle başlayacak 33.Yaz Olimpiyatları Paris şehirleri ve komşu kentlerden Saint-Denis, Le Bourget, Nanterre, Versailles ve Vaires-sur-Marne’de yapılacak.