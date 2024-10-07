2024 Rusya güzeli Valentina Alekseyeva'nın okuduğu bölüm ve yaşı gündem oldu

07 Ekim 2024 10:52 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 11:02

Bale ile ilgisi ve duru güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken 2024 Rusya güzeli Valentina Alekseyeva'nın kaç yaşında olduğu ve Instagram hesabı gündeme geldi. Moskova'da düzenlenen "Miss Russia 2024" yarışmasını kimin kazandığı belli oldu.

Miss Russia 2024 güzellik yarışmasına katılan isimler ilgi çekti. Başarılı eğitim hayatları ve güzellikleri ile sosyal medyada gündem olan yarışmacılar arasında birinci seçilen Valentina Alekseeva oldukça ses getirdi.

Rusya güzeli Valentina Alekseeva, 73. Kainat Güzeli Yarışması’nda ülkesini temsil edecek.

2024 RUSYA GÜZELİ KİM OLDU, BİRİNCİ KİM?

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Miss Rusia 2024 yarışmasının kazananı Çuvaşistan Cumhuriyeti’nden Valentina Alekseeva oldu. Yarışmanın jürileri arasında Miss Russia 2001 ve Miss Universe 2002 Oksana Fedorova, Igor Chapurin, Vladimir Matetsky ve DJ Smash gibi isimler yer aldı.

Yarışmada ikinci Irina Mironova ve üçüncü Ulyana Evdokimova oldu.

Meksika’da düzenlenecek 73. Kainat Güzeli Yarışması'nda ülkesini temsil edecek ve 1 milyon ruble kazandı.

MİSS RUSSİA 2024 BİRİNCİSİ VALENTİNA ALEKSEEVA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Barvikha Luxury Village alanında düzenlenmiş olan Miss Rusia 2024 kazananı olan Alekseeva, jürilerin yoğun ilgisiyle birinci oldu. 73. Kainat Güzeli Yarışması’nda Rusya'yı temsil edecek olan isim 18 yaşında ve Pirogov Rus Tıp Üniversitesi'nde eğitim alıyor.

Türkiye Güzeli İdil Bilgen'in de Tıp Fakültesi mezunu olması sosyal medyada ses getirdi.