2024 Yaş kararlarına göre 47 albay, Tuğgeneralliğe terfi etti

01 Ağustos 2024 17:00 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 17:17

YAŞ toplantısı sonrasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğgeneral Mete Kuş ve Sadık Uygur Tümgeneralliğe terfi etti

YAŞ toplantısı sonrasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğgeneral Mete Kuş ve Sadık Uygur Tümgeneralliğe terfi etti

Bugün öğlen saatlerinde açıklanan terfi eden albaylar merak konusu olurken toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında düzenlendi.

TUĞGENERALLİĞE TERFİ EDİLEN ALBAYLAR LİSTESİ 2024

1 Ağustos günü yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısı sonrasında birçok terfi ve emekliye ayrılma gerçekleşti.

"Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin Milletimize, Devletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz.

Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinde, kendilerine ve ailelerine mutluluk ve esenlikler temenni ederiz.” açıklaması ile terfi eden albaylar ve generaller duyuruldu.

TERFİ EDİLEN ALBAYLAR TAM LİSTE

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI TERFİ EDEN ALBAYLAR