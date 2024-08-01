2024 YAŞ kararları sonrası Tümgenerallik rütbesine yükseltilen tuğgenerallerin isimleri belli oldu

01 Ağustos 2024 16:35 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 16:44

2024 YAŞ kararlarına göre görev süresi 1 yıl daha uzatılan general ve amirallerin listesi yayımlandı

2024 YAŞ kararlarına göre görev süresi 1 yıl daha uzatılan general ve amirallerin listesi yayımlandı

YAŞ üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti. Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki atama ve terfiler ele alındı. 77 albay, general ve amiralliğe yükseltildi. 23 general ve amiral ise bir üst rütbeye yükseltildi. 455 albayın görev süresi 2 yıl uzatıldı.

TÜMGENERALLİK RÜTBESİNE YÜKSELEN TUĞGENERALLER

Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneraller İlker GÖRGÜLÜ, Erman KİRAZ, Mustafa KÖKSAL, Ferat VURAL, Ahmet GÜLMÜŞ, Rıfat DÖNEL, İlhan İSTANBULLU, Yusuf DİKER ve Zeynel Abidin ERGİNBAŞ Tümgenerallik rütbesine yükselirken; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tuğamiraller Serhat SÖZBİR, Mehmet Emre SEZENLER, Mevlüt Savaş BİLİCAN ve Recep Erdinç YETKİN Tümamiralliğe; Hava Komutanlığından Tuğgeneraller Mete KUŞ ve Sadık UYGUR Tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.

İLKER GÖRGÜLÜ KİMDİR?

2021 yılı Yüksek Askeri Şura kararıyla Tuğgeneralliğe terfi ederek, 24 Ağustos 2021 tarihli ve 2021/427 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Kara Harp Enstitüsü Müdürlüğü görevine atanmıştır.

2024 yılında Tümgenerallik rütbesine yükseltildi.

ERMAN KİRAZ KİMDİR?

2021 yılında Tuğgeneralliğe terfi ettirilen Erman Kiraz'ın rütbesi, 2024 YAŞ kararlarının ardından Tümgeneralliğe yükseldi.

MUSTAFA KÖKSAL KİMDİR?

2024 YAŞ Kararlarına göre tümgeneralliğe yükseltildi.

FERAT VURAL KİMDİR?

Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ferat Vural, 2024 YAŞ Kararlarına göre tümgeneralliğe yükseltildi.

AHMET GÜLMÜŞ KİMDİR?

2019 yılında Piyade Albayı olarak atanan Ahmet Gülmüş, 2024 YAŞ Kararlarına göre tümgeneralliğe yükseltildi.

RIFAT DÖNEL KİMDİR?

10'uncu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Rıfat Dönel, 2024 YAŞ Kararlarına göre tümgeneralliğe yükseltildi.

İLHAN İSTANBULLU KİMDİR?

2024 YAŞ Kararlarına göre tümgeneralliğe yükseltildi.

YUSUF DİKER KİMDİR?

2024 YAŞ Kararlarına göre tümgeneralliğe yükseltildi.

ZEYNEL ABİDİN ERGİNBAŞ KİMDİR?

2024 YAŞ Kararlarına göre tümgeneralliğe yükseltildi.