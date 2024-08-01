YAŞ toplantısı sonrasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğgeneral Mete Kuş ve Sadık Uygur Tümgeneralliğe terfi etti

01 Ağustos 2024 16:36 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 16:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen Yüksek Askeri Şura toplantısı sona ererken Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki değişiklikler belli olurken Mete Kuş ve Sadık Uygur kimdir merak konusu oldu.

TUĞGENERAL METE KUŞ VE SADIK UYGUR RÜTBESİ Mİ DEĞİŞTİ?

1 Ağustos 2024 günü gerçekleşen YAŞ toplantısının ardından rütbesi değişen Tuğgeneraller netleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen toplantıyla beraber Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda olan terfiler açıklandı. Açıklama ise şöyle oldu:

"Hv.K.K.lığından Tuğgeneraller Mete KUŞ ve Sadık UYGUR Tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.



Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin Milletimize, Devletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz.



Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinde, kendilerine ve ailelerine mutluluk ve esenlikler temenni ederiz."

1 AĞUSTOS 2024 YAŞ KARARLARI NEDİR?

"30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olmak üzere; 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. 34 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 455 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatılmıştır." açıklaması ile kararlar belli oldu.

Kararlara göre Dz.K.K.lığından Tümamiraller Mustafa KAYA ve Yalçın PAYAL Koramiralliğe; Hv.K.K.lığından Tümgeneral Yaşar KADIOĞLU Korgeneralliğe terfi ederken,

Ferat VURAL, Ahmet GÜLMÜŞ, Rıfat DÖNEL, İlhan İSTANBULLU, Yusuf DİKER ve Zeynel Abidin ERGİNBAŞ Tümgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tuğamiraller Serhat SÖZBİR, Mehmet Emre SEZENLER, Mevlüt Savaş BİLİCAN ve Recep Erdinç YETKİN Tümamiralliğe terfi etti.