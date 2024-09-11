2024 YKS ek yerleştirme tercih sonuçlarının bir hafta içerisinde açıklanması bekleniyor

11 Eylül 2024 11:08 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 11:23

6 Eylül tarihinde başlayan 2024-YKS ek yerleştirme tercih başvuruları bugün sona eriyor. Başvuruların sona ermesinin ardından 2024 YKS ek yerleştirme tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı gündeme geldi.

YKS ek tercih ücreti olan 80 TL 12 Eylül 23.59'a kadar yatırılacak

YKS ek tercih ücreti olan 80 TL 12 Eylül 23.59'a kadar yatırılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 6 Eylül tarihinde 2024-YKS ek yerleştirme tercih başvuruları alınmaya başladı.

Bugün (11 Eylül 2024) tarihinde sona erecek olan ek yerleştirme tercih başvurularının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından merak ediliyor.

2024 YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından 2024-YKS ek yerleştirme tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

2023 yılında ek yerleştirme tercih başvuruları ÖSYM tarafından 12-17 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.

2023-YKS ek yerleştirme tercih sonuçları ise yaklaşık bir hafta sonra 25 Eylül tarihinde açıklanmıştı.

ÖSYM'nin bu yılda YKS ek yerleştirme sonuçlarını bir hafta sonra yani 18 Eylül 2024 tarihinde açıklaması bekleniyor.

2024 YKS EK TERCİH BAŞVURU ÜCRETİ ÖDEMESİ NE ZAMAN SON?

ÖSYM'nin yükseköğretim programlarına ek yerleştirme kılavuzunda yer alan bilgilere göre ücretlerin en geç 12 Eylül 2024 saat 23.59'a kadar yatırılması gerekiyor.

Ödeme yapmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılarak işleme alınmayacak.