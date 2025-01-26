2025 Miraç Kandili’nde yapılacak dualar ve ibadetler hangileri?

26 Ocak 2025 16:25 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 16:42

Mübarek kandil günlerini bol ibadet ve dualarla geçirmek her Müslümanın öncelik vermesi gereken ibadetlerden. Miraç Kandilini dua ve ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar bu gece yapılacak ibadetleri araştırmaya koyuldu.

Mirac, merdiven demektir. Resulullah efendimizin göklere çıkarıldığı, bilinmeyen yerlere götürüldüğü gecedir.

Recebin 27. gecesidir. İsra suresinin ilk âyet-i kerimesinde, Mirac bildirilmektedir.

Müslümanlar da bu hayırlı geceyi Yaradana sığınmak ve güzel amelle geçirmek için kandil gecesi yapılacak ibadetler ve duaları merak ediyor.

MİRAÇ​ GECESİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİDİR?

Mirac Gecesi Recep ayının 27. gecesidir.

Bir hadis-i şerif meali:

(Recebin 27. günü oruç tutana, 60 yıllık oruç sevabı verilir.) [İ. Gazali, Ebu Musa el Medeni]

Cuma günü tek olarak oruç tutmak, bazı âlimlere göre mekruhtur. Cumartesi günü oruç tutmak ise bütün âlimlere göre mekruh olduğu için, bu mübarek gün cumaya rastladığı zaman, orucu perşembe veya cumartesi ile birlikte tutmak iyi olur. Cumartesi gününe rastlarsa, Cuma ile cumartesi veya cumartesi ile Pazar günü beraber tutmak gerekir.

Bu gece kaza namazı kılmalı, Kur’an-ı kerim okumalı, dua, tevbe etmeli, sadaka vermeli, müslümanları sevindirmeli, bunların sevaplarını ölülere de göndermelidir!

Her zaman doğru iman sahibi olmaya, farzları yapıp haramlardan kaçmaya, tevbe edip farz borçlarını ödemeye çalışmalıdır! Bütün bunları yapmak ise ilimle olur. İlmihal bilgileri en kıymetli ilimdir.

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Geceleyin bir müddet ilim ile meşgul olmak, bütün gece sabaha kadar ibadet etmekten daha kıymetlidir.) [Ebu Nuaym]

MİRAÇ KANDİLİ DUASI NASIL OKUNUR?

Miraç Kandili duasının okunuşu şöyledir;

"Allâhümme innî es’elüke min hayri mâ seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve neûzü bike min şerri mesteâze minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ente’l–müsteân, ve aleyke’l–belâğ, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâh"

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