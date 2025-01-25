Miraç Kandilinde yapılacak ibadetler ve okunacak dualar! Bu geceye özel tesbihler

25 Ocak 2025 17:33 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 17:37

Miraç Kandili bu yıl 26 Ocak Pazar günü idrak edilecek. Bu gece okunacak dualar ve yapılacak ibadetler araştırılıyor. Bu özel günde tesbih çekilebilir, namaz kılınabilir.

Yarın kandil mi? Takvime göre Miraç Kandili idrak edilecek

Yarın kandil mi? Takvime göre Miraç Kandili idrak edilecek

Müslüman​ aleminin en önemli günlerinden biri olan Miraç kandilinde hangi duaların okunacağı vatandaşın gündeminde. 26 Ocak akşamı idrak edilen Miraç kandilinde yapılacak ibadetler...

MİRAÇ KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER

Bu özel günde yapılacak ibadetler arasında namaz kılmak, Kur’an-ı Kerim, Tesbihat yapmak yer alıyor. Miraç kandilinde yapılan her türlü ibadet öneriliyor. Özel geceyi nafile namazlarla ihya edebilir, teheccüd namazı kılabilirsiniz.

Kur’an-ı Kerim tilaveti bu gece oldukça önemli olurken dua edebilirsiniz. Kelime-i Tevhid ve Salavat-ı Şerife getirebilir, tesbih çekebilirsiniz.

Bu gece "Estağfirullah el-Azim ve etubü ileyh" diyerek tövbe ve istiğfar edebilirsiniz.

MİRAÇ KANDİLİ​ GECESİ OKUNACAK DUALAR​

Miraç Kandilinde edilen her duanın sevabı olurken Sübhaneke Duası okumak, Af ve Mağfiret duası okumak önerilir.

Sübhaneke Duası

Sübhânallâhi ve’l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm.

Anlamı:

"Allah’ı tesbih ederim. Hamd O’na mahsustur. Ondan başka ilah yoktur. Allah büyüktür. Büyük ve yüce olan Allah’ın izni olmadan ne bir kuvvet ne de bir güç vardır."

Af ve Mağfiret Duası:

Allâhümme innî es’elüke’l-afve ve’l-âfiyete fi’d-dünya ve’l-âhireh.

Peygamber Efendimiz’e salavat getirmek çok sevaptır:

Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.

Anlamı:

"Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve onun aline salât eyle."

MİRAÇ KANDİLİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER

İslam dünyası için önemli olan bu günde günahlardan arınmak, Allah'ı anmak ve dua etmek oldukça önemlidir. Bu gece çekilebilecek tesbihler şöyle:

Kelime-i Tevhid (100 veya 1000 defa)

Lâ ilâhe illallah

Anlamı: "Allah’tan başka ilah yoktur."

2. Salavat-ı Şerife (100 defa)

Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.

Anlamı: "Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve onun âline salât eyle."

3. Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber (33’er defa)

Peygamber Efendimizin (sav) tavsiyesi üzerine bu tesbihat, özellikle yatsı namazından sonra yapılabilir:

Subhanallah ("Allah noksan sıfatlardan uzaktır.")

Elhamdülillah ("Hamd Allah’a mahsustur.")

Allahu Ekber ("Allah en büyüktür.")

Sonrasında 1 defa:

Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.

Anlamı: "Allah’tan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur. Mülk ve hamd O’na aittir. O her şeye kadirdir."

4. İstiğfar Tesbihi (100 defa veya daha fazla)

Estağfirullah el-Azîm ve etûbü ileyh.

Anlamı: "Büyük Allah’tan bağışlanmamı dilerim ve O’na tövbe ederim."

5. La Havle ve La Kuvvete Tesbihi (100 defa)

Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm.

Anlamı: "Yüce ve büyük olan Allah’tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur."

6. Tesbih Namazı Tesbihatı

Tesbih namazında tekrar edilen tesbih:

Sübhânallâhi ve’l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber.

Anlamı: "Allah noksan sıfatlardan münezzehtir, hamd Allah’a mahsustur, Allah’tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür."

7. Esmaü’l-Hüsna Tesbihi

Allah’ın güzel isimlerinden dilediğinizi seçerek tekrarlayabilirsiniz. Örneğin:

Ya Rahman, Ya Rahim (100 defa)

Ya Gafur, Ya Afuv (100 defa)

MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ

Miraç Kandili hakkında bazı hadis-i şerifler:

(İsra gecesi [Miraca çıkınca] Cennetin kapısı üzerinde “Sadakanın on, ödünç vermenin sevabı onsekiz mislidir” yazılmış olduğunu gördüm.) [Beyheki]

(İsra gecesi her gökte, Muhammedün Resulullah ve arkasından Ebu Bekri Sıddık yazılı olduğunu gördüm.) [Ebu Nuaym]

(İsra gecesi, nura gark olmuş bir zat gördüm. “Bu kim?” dedim. Cebrail aleyhisselam, “Dünyada iken Allahü teâlâyı devamlı anan, kalbi camiye bağlı ve ana-babasına asi olmayan bir zattır” dedi.) [İ. Ebiddünya]

(Mirac’da, Cehennemde kokmuş leş yiyenlerin kimler olduğunu sordum. “Bunlar, gıybet ederek insanların etlerini yiyenlerdir” denildi.) [İ. Ahmed]